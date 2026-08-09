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Spor

Galatasaray'da 10 numara düellosu! İki yıldız için anlaşma sağlandı, karar Okan Buruk'un

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Galatasaray'da 10 numara düellosu! İki yıldız için anlaşma sağlandı, karar Okan Buruk'un

Galatasaray'da 10 numara transferi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Rodrigo Mora ve Aleksey Batrakov için anlaşma aşamasına gelirken, iki yıldızdan hangisinin transfer edileceğine Okan Buruk karar verecek.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 10 numara arayışında sona gelindi. Sarı-kırmızılı yönetim, Porto'nun genç yıldızı Rodrigo Mora ile Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için önemli mesafe katetti.

RODRIGO MORA İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray, Porto forması giyen Rodrigo Mora'nın transferi konusunda Portekiz ekibiyle kiralama formülü üzerinden anlaşma sağladı.

Genç oyuncunun teknik özellikleri ve hücum hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle sarı-kırmızılıların listesinde önemli bir konumda bulunduğu ifade edildi.

Rodrigo Mora
Başlık ResmiRodrigo Mora

BATRAKOV İÇİN 25 MİLYON EURO

Galatasaray'ın bir diğer adayı ise Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki 10 numarası Aleksey Batrakov oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin Rus kulübüyle 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Batrakov transferinin gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın yüksek bonservis bedelli bir yatırım yapması bekleniyor.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

SON SÖZ OKAN BURUK'UN

Galatasaray yönetimi iki oyuncuyla ilgili yürüttüğü görüşmelerde önemli aşama kaydederken, transferde son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek. Tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda iki futbolcudan biriyle sözleşme imzalanması planlanıyor.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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