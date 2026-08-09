Emekli polise kanlı pusu! Kadın kılığına girdi, cami çıkışında kurşun yağdırdı

Gaziantep'te aralarındaki 5 yıllık tarla husumeti nedeniyle siyah çarşaf giyerek kadın kılığına giren bir şahıs, cuma namazı çıkışında emekli polis memuruna silahlı saldırı düzenledi. Üç kurşunla ağır yaralanan emekli polisin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, saldırganın kaçtığı takside çarşafını çıkardığı anlar araç kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Camii önünde, iddiaya göre İlhan T., tarla meselesi nedeniyle yaklaşık 5 yıldır husumet yaşadığı 68 yaşındaki emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu'ya silahlı saldırı düzenlemek için siyah çarşaf giyerek kadın kılığına girdi.

CAMİ ÇIKIŞI PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

7 Ağustos'ta meydana gelen olayda cuma namazı için İbni Sina Camii'ne giden Koyuncu'yu takip eden İlhan T., cami önünde harekete geçerek üzerinde bulunan iki tabancayı çıkardı. Şüpheli, Koyuncu'ya peş peşe ateş etti. Saldırıda 7 el ateş edilirken, vücuduna 3 kurşun isabet eden Koyuncu ağır yaralandı.

Emekli polis memuru Ökkeş Koyuncu

EMEKLİ POLİS AĞIR YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan emekli polis memuru, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırganın taksideki anları

KADIN KILIĞINDAKİ SALDIRGANIN KAÇIŞI KAMERADA

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan İlhan T., üzerindeki çarşafla ticari taksiye bindi. Şüphelinin, taksiyle bir süre ilerledikten sonra çarşafını çıkardığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çarşaflı şüphelinin taksiye binmesi, yolculuk sırasında çarşafını çıkarması ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanması yer aldı.

Saldırganın taksideki anları

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Silahlı saldırının ardından çarşafla taksiye binip kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İlhan T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KARŞI TARAFTAKİ İNSANLARI SİMA OLARAK BİLE TANIMIYORUZ"

Babasının namaza gittiği esnada uğradığı silahlı saldırıyı anlatan Pınar Güneş, "Olay 5 yıl önce yaşanan tarla meselesine dayanıyor. Babamın tarla konusundaki haklılığı ise mahkeme tarafından ispatlandı. Buna rağmen tarlayı hiçbir şekilde istemedi ve karşı tarafla görüşmedi. Bizler de aynı şekilde hiçbir görüşme yapmadık. Karşı taraftaki insanları sima olarak bile tanımıyoruz. Bu 5 yıl içerisinde karşı taraf kendi kendine neye kinlendi, neyi bu kadar kendine yediremedi. Hiçbir şekilde bunları bilmiyoruz. Babam şu an yoğun bakımda. Bizler karşı tarafla muhatap olup karşı karşıya gelmek istemiyoruz." dedi.

Ökkeş Koyuncu'nun kızı

"DEVLETİN ARKAMIZDA OLDUĞUNU BİLMEK İSTİYORUZ"

Adalet çağrısında bulunan Güneş, "Biz hakkımızın adalet tarafından verilmesini istiyoruz. Babam bizlere hiçbir zaman şiddet önermedi. Kimseyle dövüşmemizi veya şiddete başvurmamızı asla önermedi. Bir olay olduğunda babam emekli polis memurudur, devletin her daim arkamızda olduğunu bize söyledi. Biz de devletin arkamızda olduğunu bilmek istiyoruz." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şahinbey Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞahinbey

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