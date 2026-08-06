Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel alımı son başvuru günü ne zaman? İşte şartları

Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci devam ediyor. Mühendis, veteriner hekim, büro personeli, destek personeli ve farklı kadrolarda görev almak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihini araştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak 1874 sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru takvimi ve kadro dağılımı netleşti. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınırken, adaylar 2024 KPSS puanıyla değerlendirilecek. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli alımı için son başvuru ne zaman, başvuru şartları neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ 1874 SÖZLEŞMELİ ALIMI SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli personel alımı için başvurular 27 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Bakanlık, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1874 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alım kapsamında 800 mühendis, 645 veteriner hekim, 60 büro personeli, 239 destek personeli, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 13 avukat, 7 biyolog, 9 laborant, 5 kimyager ve 23 gemi adamı alınacak. Gemi adamı kadrosunda KPSS şartı aranmayacak, adaylar uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının 1874 sözleşmeli alımı son başvuru günü ne zaman? İşte şartları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ 1874 SÖZLEŞMELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunacak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu genel şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanında ilan edilen kadrolar için belirlenen öğrenim şartlarını karşılamak, istenen KPSS puan türüne sahip olmak ve başvuru yapılacak unvanın özel koşullarını sağlamak gerekiyor.

Personel alımlarında 2024 KPSS (B) grubu puanları esas alınacak. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, başvuracakları kadroya göre ilgili KPSS puan türüyle değerlendirilecek. Gemi adamı pozisyonuna başvuracak adaylar ise KPSS puanı olmaksızın uygulamalı sınava katılacak.

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye hak kazanan adayların listesi, Bakanlığın internet sayfalarından (www.tarimorman.gov.tr veya www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) yayımlanacak. Ayrıca adaylar değerlendirme ve yerleştirme sonucunu Kariyer Kapısı üzerinde de görüntüleyebilecek.

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