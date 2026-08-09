Yapay zekâ devreye girdi! Kamuda 2 milyar TL’lik riskli harcama tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığının kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla devreye aldığı yapay zekâ destekli sistem ilk sonuçlarını verdi. Kamu harcamalarını analiz ederek hatalı ve verimsiz işlemleri belirleyen sistem sayesinde bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Bakan Mehmet Şimşek, yapay zekânın mali yönetimde daha da yaygınlaştırılacağını açıkladı.

Kamuda bütçe, muhasebe ve ödeme süreçlerinde yapay zekâ dönemi başladı. Yerli imkânlarla geliştirilen sistem, milyonlarca mali işlemi analiz ederek riskli harcamaları mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde bugüne kadar 2 milyar TL’yi aşan verimsizlik riski tespit edilirken, sistemin 497 kamu idaresi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet verdiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu harcamalarını analiz ederek riskleri önceden tespit etmek amacıyla yapay zekâ destekli yeni mali yönetim altyapısını devreye aldı. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), bütçe, muhasebe, ödeme ve raporlama süreçlerini tek platformda topladı.

497 kamu idaresi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veren sistemde her yıl 150 milyon muhasebe kaydı ve 18 milyon ödeme emri belgesi işleniyor. Yapay zekâ destekli analizlerle bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi.

200 MİLYON SAYFA KAĞIT TASARRUFU

Proje kapsamında 2025-2026 döneminde yaklaşık 200 milyon sayfa kağıttan tasarruf edilirken, 5 bin ton karbon salımının önlenmesine katkı sağlandı. Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi ayrıca 11. Verimlilik Proje Ödülleri'nde yapay zeka kategorisinde birinci oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

ŞİMŞEK: YAPAY ZEKAYI DAHA DA YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sistemle kamu harcamalarının analiz edildiğini ve risklerin önceden tespit edildiğini belirtti. Şimşek, sistemin uluslararası kuruluşlar ve birçok ülke tarafından yakından takip edildiğini ifade ederek, "Yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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