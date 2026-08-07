Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı kapsamında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuç ve sınav duyurularına çevrildi. İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi ile diğer kadrolara başvuran adaylar, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve sonraki sınav aşamalarının tarihlerini araştırıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı süreci farklı birimler ve kadrolar için ayrı takvimlerle ilerliyor. Adli ve idari yargıda 7 bin 615, Bakanlık merkez teşkilatı ve ilgili müdürlüklerde 385, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ise 5 bin 766 sözleşmeli personel alımına ilişkin değerlendirme ve sınav işlemleri devam ediyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığının 2026 yılı personel alımı kapsamında başvuru sonuçları tek bir tarihte ve tek bir liste halinde açıklanmıyor. Alımlar farklı genel müdürlükler, adalet komisyonları ve kadrolar üzerinden yürütüldüğü için sonuç duyuruları da ilgili birimler tarafından ayrı ayrı yayımlanıyor.

Adli ve idari yargıda görev yapacak zabıt katibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli kadrolarında süreç ilgili adalet komisyonları üzerinden yürütülüyor. Bazı kadrolarda değerlendirme ve sınav süreci devam ederken, adayların başvuru yaptıkları komisyonların resmi internet siteleri ile Kariyer Kapısı'nı takip etmeleri gerekiyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuçları

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığının 15 bin personel alımı için tek bir ortak sonuç tarihi bulunmuyor. Personel Genel Müdürlüğü ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen alımlarda sonuçlar, kadro ve sınav aşamasına göre farklı tarihlerde açıklanıyor.

Adli ve idari yargı personeli alımında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların en geç 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde ilan edilmesi bekleniyor. Sözlü sınavlar ise 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü başlayacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacağı için ilgili komisyonların resmi internet siteleri ve Kariyer Kapısı'nın düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 15 bin personel alımı sonuçları

ADALET BAKANLIĞININ 15 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR

İnfaz ve koruma memuru,

Büro personeli (ceza infaz kurumu katibi)

Zabıt katibi,

Mübaşir,

İcra katibi,

Hemşire,

Şoför,

Aşçı,

Kaloriferci,

Koruma ve güvenlik görevlisi,

Hizmetli

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