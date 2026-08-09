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UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

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Galatasaray’ın taraftar grubu UltraAslan’ın lideri "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu kullanma suçlardan gözaltına alındı. Şirin, dün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslendiği paylaşımla gündem olmuştu.

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UltraAslan grubunun tribün lideri Sebahattin Şirin dün Adalet Bakanı Akın Gürlek’e seslenerek bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Şirin “Son zamanlarda devletimizin içinden bir grubun Fenerbahçe’yi bu sezon şampiyon yapacaklar dedikoduları kulağımıza geliyor ve bu grubun içinde sizin de adınız geçiriliyor. Biz buna ihtimal vermiyoruz, vermek de istemiyoruz. Uğur Mumcu ile başlayan faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almak için çıktığınız bu büyük mücadelede bu tarz küçük olaylarla adınızın kullanılmasına fırsat vermeyeceğinize inanıyoruz” demişti.

Sebahattin Şirin
Başlık ResmiSebahattin Şirin

GÖZALTINA ALINDI

Dün yaptığı bu paylaşımla gündem olan Sebahattin Şirin bugün gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sebahattin Şirin hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltı kararı verildiğini ve Şirin’in gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Sebahattin Şirin" ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddeleri kapsamında spor alanlarında taşkınlık ve düzenin bozulmasına ilişkin suçlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ya da kullanma suçlarından işlem başlatıldığı belirtildi.

Suç TürüDetaylar
Mülkiyet Alanlarında Taşkınlık ve Düzenin Bozulmasına İlişkin SuçlarBelirtilmemiş
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma veya Örgüte Üye OlmaBelirtilmemiş
Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen YaymaBelirtilmemiş
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma ya da KullanmaBelirtilmemiş
UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Başlık ResmiUltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı

SEBAHATTİN ŞİRİN KİMDİR?

Uzun yıllardır Galatasaray tribünlerinde aktif olarak yer alan, “Sebahattin Reis” veya “Sebo Reis” olarak adlandırılan UltrAslan'ın tribün lideri Sebahattin Şirin, tribün organizasyonları, deplasmanlar ve Galatasaray taraftarlarının gündemine ilişkin açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor. Şirin, UltrAslan’ın kurucuları arasında yer alan Alpaslan Dikmen'in vefatının ardından Galatasaray tribünlerinin öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. "Tribün Lideri" kimliğiyle tanınan Sebahattin Şirin’in gerçek ismi ise Muzaffer Şirin’dir.

UltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Başlık ResmiUltraAslan taraftar lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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