Trabzonspor'dan Salah'ın ardından bir dünya yıldızı daha: 14'üncü transfer geliyor

Trabzonspor, Mohamed Salah transferinin ardından bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez için Suudi Arabistan'da kritik görüşmeye hazırlanırken transferde maaş formülü de ortaya çıktı.

Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattına yapacağı takviye için rotasını Al Hilal'in Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez'e çevirdi. Mohamed Salah transferiyle dünya futbol kamuoyunun dikkatini çeken bordo-mavililer, forvet transferinde de yıldız bir ismi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Darwin Nunez

ŞAHİNKAYA'DAN AL HİLAL BAŞKANIYLA KRİTİK GÖRÜŞME

Trabzonspor'da Mohamed Salah transferindeki temasları yürüten Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın, Darwin Nunez transferi için de önemli bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Şahinkaya'nın Suudi Arabistan'a giderek Al Hilal Başkanı ile bir araya gelmesi ve transferin son detaylarını masaya yatırması bekleniyor. Görüşmenin ardından Nunez'in geleceğiyle ilgili kararın netleşeceği ifade edildi.

Darwin Nunez

MAAŞ FORMÜLÜ ORTAYA ÇIKTI

Trabzonspor'un transferdeki planının da belli olduğu aktarıldı. Suudi Arabistan ekibinden yıllık 20 milyon euro kazanan Darwin Nunez'in maaşının 8 milyon euroluk bölümünü bordo-mavili kulübün karşılamaya sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor'un kalan 12 milyon euroluk kısmın ise Al Hilal tarafından ödenmesini talep ettiği kaydedildi. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerde maaş paylaşımının transferin en kritik başlıklarından biri olması bekleniyor.

Darwin Nunez

SALAH'LA BİRLİKTE OYNADI

Kariyerinde Liverpool forması da giyen Darwin Nunez, İngiliz ekibinde Mohamed Salah ile birlikte oynadı. Uruguaylı santrfor, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olarak kariyerini burada sürdürmeye başladı.

Trabzonspor'un Salah transferinin ardından Nunez'i de kadrosuna katması halinde bordo-mavililer, hücum hattında dünya çapında iki yıldızı aynı yaz döneminde transfer etmiş olacak.

Darwin Nunez ve Mohamed Salah

TRABZONSPOR'DA 14. TRANSFER OLABİLİR

Trabzonspor, yaz transfer döneminde şu ana kadar 13 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer son olarak Mohamed Salah transferini resmen açıklarken daha önce Andre Onana, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Sidny Lopes Cabral, Rene Mitongo, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Ruslan Malinovskyi, Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Karadeniz'i kadrosuna kattı.

Darwin Nunez transferinin gerçekleşmesi halinde Uruguaylı golcü, Trabzonspor'un bu yaz kadrosuna kattığı 14. futbolcu olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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