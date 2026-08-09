Gazze'de yeni işgal hazırlığı! İsrail basını sızdırdı: Netanyahu gizlice düğmeye bastı

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul ettikleri bildirildi. Haberde, söz konusu onayın iki hafta önce verildiği ancak kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi.

İsrail basını, hükümetin Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yeniden inşa çalışmalarına onay verdiğini öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, "Netanyahu ve Katz'ın temsil ettiği siyasi kademe, kamuoyunun dikkatinden uzak bir şekilde Gazze'de geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecine başlanmasını kabul etti." ifadeleri yer aldı.

Refah'ın doğusundaki "Refah El-Hadra" bölgesinde altyapıyı inşa etme çalışmalarının Netanyahu ve Katz tarafından kabul edildiğini aktaran haberde, "Burada, Filistinliler için Hamas'ın kontrolünde olmayan bir yerleşim projesinin inşası olacak." denildi.

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Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu karar, yaklaşık 2 hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı ancak kamuoyuyla paylaşılmadı."

Haberde, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusu tarafından yerle bir edilerek boşaltılan "Refah El-Hadra" bölgesinin İsrail işgalindeki "Sarı Hat" bölgesinin içinde yer aldığına dikkat çekildi. Altyapının inşası için müteahhit ve işçilerin bölgeye girişine izin verileceğini vurgulayan haberde, kazı çalışmalarının yanı sıra elektrik, su ve kanalizasyon şebekeleri için çalışmaların başlayacağı aktarıldı.

İSRAİL İSTİHBARATI TARAFINDAN İNCELENİYORLAR

Haberde, "Refah El-Hadra" bölgesinde çalışacak müteahhit ve işçilerin Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden oluşacağı ve bunların halihazırda İsrail iç istihbaratı tarafından incelendiği belirtildi.

İsrail'in halihazırda bölgeye prefabrik veya konteyner evlerin girişini reddettiği ifade edilen haberde, bu tutumun Ekim 2026'da gerçekleşecek seçimlere kadar sürebileceğine işaret edildi.

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"İSRAİL'İN DENETİMİNDE OLACAK"

İsrail Ordu Radyosu'nun talebi üzerine Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Refah kentinin doğusundaki yeniden inşa çalışmalarının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli geçici konut projesinin bir parçası olarak aylar öncesinden başlatıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki elektrik, kanalizasyon ve su altyapısına ilişkin çalışmaların Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler tarafından yapılmayacağı ve İsrail ordusunun denetiminde yürütüleceği iddia edildi.

Başbakanlık Ofisi’nin açıklamasında, bölgede "tüneller de dahil altyapının yerle bir edildiği" savunuldu.

Gazzede yeni işgal hazırlığı! İsrail basını sızdırdı: Netanyahu gizlice düğmeye bastı

İSRAİL'iN BETON FABRİKALARI, ABD KONTROLÜNE GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki "tünellerin girişlerinin kapatılması" için kurduğu beton fabrikalarının finansmanının ve yönetiminin ABD'ye devredildiği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, söz konusu beton fabrikalarının İsrail Savunma Bakanlığı'ndan alınarak ABD'ye devredilmesinin Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde kontrolü kaybetmesinin bir diğer işareti olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de işgal ettiği bölgelerde "tespit edilen tünellerin girişlerinin betonla kapatılması" için kurduğu beton fabrikalarının ABD'nin Kiryat Gat kentinde ateşkesin denetlenmesi için oluşturulan Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne devredildiği bildirildi.

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Haberde, İsrail'in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz ve Kerem Şalom bölgelerindeki beton fabrikalarını işleten İsrailli firmalara önümüzdeki süreçte işverenlerinin ABD olacağının bildirildiği aktarıldı.

Öte yandan ABD'nin Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ne devredilmesinin ardından söz konusu beton fabrikalarının Gazze'nin yeniden inşası için kullanılabileceği ihtimaline de işaret edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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