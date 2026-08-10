Galatasaray'dan sürpriz forvet hamlesi: Chelsea'nin golcüsü gündemde

Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için Chelsea'nin 23 yaşındaki Hollandalı forveti Emmanuel Emegha'yı gündemine aldı. 1.96 boyundaki golcünün piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hücum hattı için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Chelsea forması giyen Hollandalı golcü Emmanuel Emegha'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek amacıyla forvet arayışlarını sürdürürken 23 yaşındaki Emegha'yı takibe aldı.

Emmanuel Emegha

1.96 BOYUNDA, FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

1.96 metrelik boyuyla hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle öne çıkan Emmanuel Emegha, kariyerini Fransa'da sürdürdü. Hollandalı santrfor, 2025/26 sezonunda kiralık olarak Strasbourg formasını giydi.

Emegha, Strasbourg'da tüm kulvarlarda çıktığı 18 karşılaşmada 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Emmanuel Emegha

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Chelsea ile sözleşmesi bulunan Emegha'nın geleceğiyle ilgili gelişmeler ise Galatasaray'ın transfer planlamasında yakından takip ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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