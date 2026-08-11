Süper Lig devinden Darwin Nunez bombası!

Trabzonspor, Salah'ın ardından Uruguaylı forveti de bitiriyor... Bordo mavililer, Al-Hilal'de forma giyen 27 yaşındaki golcü oyuncuyu bir sezonluğuna kiralayacak. Liverpool'da Salah ile beraber oynayan Nunez'e yıllık 8 milyon avro verilecek.

Karadeniz’de transfer fırtınası devam ediyor. Muhammed Salah transferiyle dünyada ses getiren Trabzonspor, şimdi de Darwin Nunez ile bombayı patlatmak üzere. Salah’ın bir dönem Liverpool’da beraber oynadığı Uruguaylı forvet Al-Hilal’de forma giyiyordu. Bordo mavililer, teklife sıcak bakan 27 yaşındaki forveti bir sezonluğuna kiralayacak ve oyuncuya da yıllık 8 milyon avro ödeyecek. Yunanistan’a gidip Salah’ı getiren başkan yardımcısı İbrahim Şahinkaya’nın Nunez için de yolda olduğu belirtildi. Ünlü golcünün kısa süre içinde Türkiye’ye gelip sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Darwin Nunez

TARZI VE İSTATİSTİKLERİ

Piyasa değeri 20 milyon avro olarak gösterilen Uruguaylı futbolcu, Al-Hilal formasıyla 24 resmî maça çıkarken 9 gol atıp 5 asist yaptı. Kariyerinde 306 maça çıkan Nunez, 117 gol ve 51 asiste imza attı. 35 kez de millî olan golcü oyuncunun Salah’ın ardından kadroya katılması bordo mavilileri şampiyonluk yolunda biraz daha ön plana çıkaracak bir adım olacak. 1,87 metre boyundaki Nunez hava toplarında ve ikili mücadelelerdeki üstünlüğüyle dikkati çekerken savunma arkasına atılan toplarda da hızıyla oldukça etkili oluyor. Bordo mavili taraftarlar şimdi de Darwin Nunez’in yolunu gözlüyor.

Salah - Nunez

BULUŞUYORLAR

Darwin Nunez, Premier Lig’de Liverpool forması altında Salah ile birlikte şampiyonluk yaşamıştı. İki ismin şimdi bordo mavili forma altında Fatih Tekke’nin oyun planında önemli bir rol üstlenmeleri söz konusu.

REKORTMEN

Uruguaylı forvet, 2019’da 12 milyon avroya Almeria’ya, 2020’de 34 milyon avroya Benfica’ya 2022’de de 85 milyon avroya Liverpool’a, 2025’te ise 53 milyon avroya Al-Hilal’e transfer oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası