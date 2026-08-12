Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle! Gündem Videoları Boğulmak üzere olan çocuğu havuz görevlisi kurtardı! O anlar kamerada Giriş: 12 Ağustos, 2026 - 16:31 | Güncelleme: 12 Ağustos, 2026 - 16:31 Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Kaydet Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Erdemli Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala Yayın Tarihi | 12 Ağustos, 2026 - 16:31 Haberle İlgili Daha Fazlası Gündem Videoları Bizi Takip Edin YORUMLAR Yorum için giriş yapın 0 yorum Daha Fazla Yorum Göster