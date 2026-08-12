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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

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KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
Fotoğraf Başlığı KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

2026-2027 eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencilerinin yararlanabileceği KYK burs ve öğrenim kredisi için başvuru süreci yakından takip ediliyor. Üniversiteye yeni yerleşecek adayların yanı sıra ara sınıf öğrencilerinin de gündeminde yer alan KYK burs başvurularına ilişkin GSB'den gelecek duyuru bekleniyor.

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YKS tercih sürecinin ardından üniversite öğrencilerinin gündemindeki başlıklardan biri de KYK burs ve kredi başvuruları oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen burs ve öğrenim kredisi programından yararlanmak isteyen öğrenciler, 2026 KYK burs başvuru tarihlerini araştırıyor.

2026-2027 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarih henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Öğrencilerin GSB tarafından yapılacak resmi duyuruyu takip etmesi gerekiyor.GSB, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve öğrenim kredisi başvurularını 13-17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu nedenle 2026-2027 KYK burs başvurularının da üniversite yerleştirme ve kayıt sürecinin ardından sonbahar aylarında alınması bekleniyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçen yıl başvurular aynı sistem üzerinden alınırken öğrencilerin başvuru öncesinde e-Devlet'te bulunan okul ve bölüm bilgilerini kontrol etmeleri istenmişti. Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin ise üniversitelerinin öğrenci işleri birimiyle iletişime geçerek bilgilerin düzeltilmesini talep etmeleri gerekiyor.

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri
Başlık ResmiKYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2026-2027 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri

Başvuru sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler alınıyor ve beyan edilen veriler ilgili kamu kurumlarından sağlanan bilgilerle kontrol ediliyor. Değerlendirme sonucunda mevzuatta belirlenen koşulları karşılayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis ediliyor. Geçen yıl ilk kez bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazananlar, öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları başvuruda bulunabilmişti. 2026-2027 dönemine ilişkin mesi bekleniyor.kesin başvuru şartları yeni dönem duyurusuyla netleşecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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