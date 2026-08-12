Şişli’de nöbetçi eczaneye giden Nilda Müge Şahin’i silahla vurarak öldüren eski erkek arkadaşı Nazir I. Sarıyer'de ormanlık alanda yakalandı. Nazir I.’nın daha önce eski kız arkadaşı C.G.’yi darp ve tehdit edip, 14 yıl hapis cezası aldığı, şartlı tahliye edildiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Şişli’de doktora giden Nilda Müge Şahin (26) gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. (35) tarafından vurularak öldürülmüştü. Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

MEZARLIK YAKININDA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Nazir I. Sarıyer Ayazağa’daki ormanlık alanda ekipler tarafından yakalandı. Nazir I.'nın genç kadının toprağa verildiği mezarlığının yakınında yakalandığı öğrenildi.

Şüpheli, olayda kullandığı tabancayı hatırlamadığı bir noktada denize attığını iddia etti. Şüpheli Nazir Ilgın’ın 6 suç kaydı çıktığı öğrenildi.

Geçmişi kan dondurmuştu! Şişli’deki dehşette yeni gelişme! Nilda Müge Şahin’i öldüren eski erkek arkadaşı gözaltında

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre doktora giden Nilda Müge Şahin (26), gece saatlerinde nöbetçi eczaneye gittiği sırada eski erkek arkadaşı Nazir I. tarafından kıstırıldı. Bu sırada silahını çeken Nazir I. eski kız arkadaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan Nilda Müge Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nazir I.’nın Nilda Müge Şahin'i bir aydır takip ettiği iddia edilmişti.

Geçmişi kan dondurmuştu! Şişli’deki dehşette yeni gelişme! Nilda Müge Şahin’i öldüren eski erkek arkadaşı gözaltında

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet anı güvenlik kamerasına anbean yansımıştı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Nilda Müge Şahin'in yanına gelen motosikletli şüphelinin silahla ateş ettiği, Şahin'in olay sonucu yere yığıldığı, ardından şüphelinin motosikletle kaçtığı, kardeşinin Şahin'in yanına koşarak gittiği görülmüştü.

Geçmişi kan dondurmuştu! Şişli’deki dehşette yeni gelişme! Nilda Müge Şahin’i öldüren eski erkek arkadaşı gözaltında

BAŞKA KIZ ARKADAŞINI DA DARP ETMİŞ

Nazir I.'nın 2021 yılında eski kız arkadaşı C.G. isimli kadını darp ettiği, olay sonrası gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Nazir I’nın serbest bırakılmasının ardından, tekrar C.G.'nin evine gittiği, genç kadının bıçakla el ve boynunu kesmeye çalıştığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası çarptırıldığı öğrenilmişti.

“EKMEĞİMİZİ PAYLAŞTIĞIMIZ KİŞİ”

Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı baba Baba Turan Şahin, "Yanımızdaki çalışan. 3 yıldır yanımızdaydı. Şartlı tahliyesi olan bir insan. Ekmeğimizi paylaştığımız kişi kızıma platonik aşık oluyor. Seviyorum diyor. Tehditler şantajlar ve çocuğumuzu alıyor. Kendisinin hatta geçmişte vukuatları da var. Biz buna hep iyilikle yön verdik, iyilikle ekmeğimizi paylaştık sonucu bize bu şekilde mal oldu. 35 yaşındaki çocuk 25 yaşındaki çocuğu aldı götürdü” demişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

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