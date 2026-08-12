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Dünya

Kolombiya’da felaketin ortasında sevindiren haber! Bebek, 2 gün sonra enkazdan kurtarıldı

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Kolombiya'nın Cali kentinde 7,4 büyüklüğündeki depremin yıktığı bir binanın enkazında çalışma yapan arama kurtarma ekipleri, 2 gün sonra bir bebeği sağ olarak kurtardı. Depremde 230'dan fazla kişi hayatını kaybederken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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Kolombiya, 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Cali kentinde yıkılan bir binanın enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden yaklaşık iki gün sonra bir bebeği sağ olarak çıkardı.

CAN KAYBI 230'U AŞTI

Şiddetli sarsıntı Kolombiya'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'nın bazı bölgelerinde de hissedildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 230'u geçtiği bildirildi.

Kolombiya hükümeti, hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan etti. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın imzaladığı kararname kapsamında kamu binaları ile ülkenin yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde bayrakların yarıya indirileceği açıklandı.

Kolombiya’da felaketin ortasında sevindiren haber! Bebek, 2 gün sonra enkazdan kurtarıldı
Başlık ResmiKolombiya’da felaketin ortasında sevindiren haber! Bebek, 2 gün sonra enkazdan kurtarıldı

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı De la Espriella, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek ekiplerin kayıp kişilere ulaşmak için gece gündüz çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca Pereira'da 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez'in 7 saat süren çalışmanın ardından sağ bulunduğunu açıkladı.

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Enkaz altında günler süren arama çalışmalarında bebeğin sağ bulunması, deprem sonrası kurtarma ekiplerine ve yakınlarını bekleyen ailelere umut oldu. Yetkililer, enkazlarda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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