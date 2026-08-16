İstanbul Arnavutköy’de bir şahsın ata dakikalar boyunca vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atın inleme seslerini duyan vatandaşlar olaya müdahale ederken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy’de bir şahsın ata dakikalar boyunca acımasızca vurması tepki topladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek şiddeti durdurduğu olay, hayvana yönelik şiddetin bir kez daha acı yüzünü gözler önüne serdi.

ŞİDDETE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan ata dakikalar boyunca vurmaya başladı.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

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Şiddete maruz kalan atın çıkardığı inleme sesleri çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sesleri duyarak bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şahsa tepki göstererek ata vurmasını engellemek için müdahale etti.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

ATIN İNLEME SESLERİ YÜREK BURKTU

Vatandaşların müdahalesinin ardından ata yönelik şiddet sona ererken, şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Yaşananların ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

Öte yandan şahsın ata defalarca vurduğu, hayvanın inlediği ve sesleri duyan vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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