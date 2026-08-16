Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Arnavutköy’de bir şahsın ata dakikalar boyunca vurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Atın inleme seslerini duyan vatandaşlar olaya müdahale ederken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Arnavutköy’de bir şahsın ata dakikalar boyunca acımasızca vurması tepki topladı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek şiddeti durdurduğu olay, hayvana yönelik şiddetin bir kez daha acı yüzünü gözler önüne serdi.

ŞİDDETE VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, yanında bulunan ata dakikalar boyunca vurmaya başladı.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı
Başlık ResmiBu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı
BAKMADAN GEÇME
Vicdansızlığın böylesi! Ayağına taş bağladıkları kaplumbağa telef oldu
GÜNDEM

Vicdansızlığın böylesi! Ayağına taş bağladıkları kaplumbağa telef oldu

Şiddete maruz kalan atın çıkardığı inleme sesleri çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sesleri duyarak bölgeye gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şahsa tepki göstererek ata vurmasını engellemek için müdahale etti.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı
Başlık ResmiBu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

ATIN İNLEME SESLERİ YÜREK BURKTU

Vatandaşların müdahalesinin ardından ata yönelik şiddet sona ererken, şahıs atla birlikte bölgeden uzaklaştı. Yaşananların ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şahsın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı
Başlık ResmiBu nasıl vicdan! Ata dakikalarca vurdu, dehşete düşüren anlar kameraya yansıdı

Öte yandan şahsın ata defalarca vurduğu, hayvanın inlediği ve sesleri duyan vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.