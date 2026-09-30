30 Eylül son depremler listesi, gün içinde hissedilen sarsıntıların ardından yeniden araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerinde Türkiye ve yakın çevresinde farklı büyüklüklerde depremler kaydedilirken “Az önce deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğündeydi?” soruları gündeme geldi.

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Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliği 30 Eylül Çarşamba günü de devam etti. Günün ilk saatlerinden itibaren Ege Denizi, Kahramanmaraş, Balıkesir, Ankara ve Türkiye'nin doğusuna yakın bölgelerde küçük ölçekli sarsıntılar kaydedilirken öğleden sonra Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen deprem öne çıktı.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

30 Eylül'de günün öne çıkan son sarsıntılarından biri Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 14.00.16'da Ege Denizi'nde kaydedilen depremin büyüklüğü 3,6, derinliği ise yaklaşık 8,65 kilometre olarak ölçüldü.

Ayvacık açıklarındaki sarsıntıdan önce de bölgede deprem hareketliliği yaşandı. AFAD'ın sabah saatlerindeki kayıtlarında saat 03.54'te Ayvacık'a yaklaşık 47 kilometre mesafedeki Ege Denizi'nde 2,5 büyüklüğünde bir deprem bulunuyor.

AFAD son depremler 30 Eylül 2026

30 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 30 Eylül kayıtlarında gece ve sabah saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında çok sayıda düşük büyüklükte deprem yer aldı. Saat 00.26'da Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 2,4, saat 01.41'de Ankara Beypazarı'nda 1,8, saat 03.30'da Ege Denizi'nde 2,4 ve saat 03.54'te Ayvacık açıklarında 2,5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Sabah saatlerinde Van, Kütahya, Denizli ve Erzurum çevresinde de küçük ölçekli depremler meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 30 Eylül son depremler listesi

Günün öğleden sonraki bölümünde ise Ayvacık açıklarındaki 3,6 büyüklüğündeki deprem listenin dikkat çeken sarsıntılarından biri oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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