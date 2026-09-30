Sağlık Bakanlığı, 131. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında ilan metni, kura takvimi ile uzman tabip ve pratisyen tabip isim listelerini paylaştı. Eş ve sağlık mazereti başvuruları belirtilen tarihe kadar devam edecek.

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Sağlık Bakanlığı tarafından 131. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına ilişkin ilan metni ve isim listeleri 29 Eylül 2026 tarihinde yayımlandı. Bakanlığın duyurusuna göre eş ve sağlık mazereti başvuruları, 2 Ekim 2026 saat 18.00’e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek.

Kuraya başvuracak adaylar EKİP üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabilecekler.

131. dönem DHY için ilan ve isim listeleri yayımlandı

Yapılan açıklamaya göre, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü atamaları , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak. Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel Müdürlüğün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecek

DHY İSİM LİSTESİ SORGULAMA

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