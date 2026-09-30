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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır

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TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda "TEKNOFEST Güneydoğu Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği o zihniyete bu meydandan haykırıyor: Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

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T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda "TEKNOFEST Güneydoğu Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulunarak 'Biz yapamayız' diyen anlayışa en net cevabı verdi.

Bayraktar, "Bize hep soruyorlar: 'Bu gençlerin enerjisini, roketlerin itki gücünü nereden buluyorsunuz?' Ankara'da, İstanbul'da bu sorulara cevap vermeye çalışıyorduk. 'Ayrı dinamik' diyorduk, 'yüksek itki, tork' diyorduk, 'ileri mühendislik' diyorduk ama Urfa'ya gelince işin dahasını anladık. Meğer formülde biraz da Urfa isotu varmış. Bir de Urfa sıcağı var." dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır
Başlık ResmiSelçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır

"MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ TARLADADIR, FABRİKADADIR..."

"Milli teknoloji hamlesi yalnızca gökyüzünde değildir." diyen Selçuk Bayraktar, "Milli teknoloji hamlesi tarladadır, fabrikadadır, laboratuvardadır, hastanededir, atölyededir, üniversitededir, üretim ve ekonominin tam kalbindedir. Teknoloji, üretim gücüdür, istihdamdır, ihracattır. Teknoloji, toplumların refahı için en güçlü araçtır." ifadelerini kullandı.

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"TEKNOFEST, TAKLİTÇİLİĞE, ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞE İTİRAZDIR"

"TEKNOFEST bir özgüven devrimidir, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır." diyen Bayraktar, "Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte TEKNOFEST gençliği o zihniyete bu meydandan haykırıyor: Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız." şeklinde konuştu.

Bayraktar, "Bugün bir TEKNOFEST projesi doğuyor, yarın girişim oluyor. Sonra bir şirkete dönüşüyor. yeni bir üretim alanı açıyor, yeni mühendisler, teknisyenler istihdam ediyor. Yeni ürünler geliştiriyor ve ürünler dünyanın farklı ülkelerine yarış ediliyor. Bir fikir ekonomik değere, bir hayal üretime, bir proje istihdama, bir teknoloji Türkiye'nin refahına dönüşüyor." dedi.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır
Başlık ResmiSelçuk Bayraktar: TEKNOFEST, biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır

"DÜNYAYA ÇOK DAHA FAZLA YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ"

"Biz bu teknolojik dönüşümü yalnızca ülkemizin refahı için değil, dost ve kardeş gönül coğrafyamızın ortak geleceği için de büyük bir imkan olarak görüyoruz." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bölgesinden dünyaya uzanan, birlikte üreten ve birlikte güçlenen bir teknoloji ekosistemi kurmak istiyoruz. İşte bizim görmek istediğimiz dönüşüm bu. Daha verimli üretmek istiyoruz. Dünyaya çok daha fazla yüksek teknoloji ihraç etmek istiyoruz. Daha fazla küresel marka çıkarmak istiyoruz. Her alanda kendi teknolojimizi geliştirmek istiyoruz."

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır
Başlık ResmiSelçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır

"TEKNOFEST KUŞAĞI, TARIMDA DA YENİ BİR SAYFA AÇIYOR"

Selçuk Bayraktar, geleceğin güçlü ekonomilerinin, bilgiyi ürüne, teknolojiyi değere ve küresel markalarını üreten ekonomiler olacağını vurgulayarak, "Bir ülkenin gerçek zenginliği yalnızca ne kadar ürettiğiyle değil, ne kadar değer ürettiğiyle ölçülür. Bizim hedefimiz bu yüksek teknoloji, yerli üretim, katma değerli ihracat, TEKNOFEST kuşağının öncülüğünde ülkemizin tam bağımsızlığına güç katacak bir girişimcilik ekosistemi... İşte bu anlayışla TEKNOFEST kuşağı, tarımda da yeni bir sayfa açıyor. TÜME Vakfı, tarım teknolojileri kümelenmesi, gıda her zaman stratejik bir meseleydi. Bugün daha da stratejik. Artık tarıma sadece geleneksel bir sektör olarak bakamayız. Tarım, geleceğin yüksek teknolojili alanlarından biri olmak zorunda." dedi.

Bayraktar, "Yeni nesil, milli tarım teknolojileri, yapay zeka destekli çözümler, genetik bilim, verimlilik, sürdürülebilir üretim, TEKNOFEST gençliği geliştirdiği tarım çözümlerini bu bereketli topraklarda buluşturdukça geleceğimiz daha güçlü ve müreffeh olacak." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır
Başlık ResmiSelçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır

YAPAY ZEKA AÇIKLAMASI

Yapay zekadaki gelişmelere de değinen Selçuk Bayraktar, şunları söyledi:

"Mesele yapay zekanın ne kadar güçlendiği değil, bu güce hangi ahlakın, hangi vicdanın yön vereceğidir. Gayemiz teknolojiyi geliştirmekten de öte, ona nasıl bir ruh, nasıl bir istikamet vereceğimizdir. Dünya bugün canavarlığın hakim olmaya çalıştığı karanlık bir dönemden geçiyor. Teknolojinin gücü karanlık amaçları için kullanılıyor. Bizler teknolojiyi insanlığın faydasına kullanmak istiyoruz. Bilimle vicdanı, zeka ile ahlakı, gücü adaletle buluşturmak istiyoruz."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Şanlıurfa
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