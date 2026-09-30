Meteoroloji Uzmanı Adil Tek yeni hava durumunu değerlendirdi. Tek, yağışların Marmara’nın güneyine sarktığını belirterek “Yarın İstanbul yağmurlu gözükse de İstanbullular güneş görecekler. Cumadan itibaren tekrar yağış geliyor. Hafta sonu pazar günü hava açmaya başlıyor. Ayın 5'inden sonraki günlerde yağışların geldiğini tekrar göreceğiz” dedi. Su baskını ve sel riski taşıyan yerleri sıralayarak uyaran Tek, yağışların ardından 19-26 Ekim’de Karadeniz, Marmara, Ege’de pastırma yazı sıcaklığı hissedileceğini ifade etti. Tek, yağışların 2 hafta kadar aralıklı olarak süreceğini belirtti.

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Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olmaya devam ederken, “İstanbul’da sağanak kaç gün sürecek?”, “Yağışlar en çok hangi bölgeleri etkileyecek?”, “Sel riski bulunan iller hangileri?” sorularının cevapları da merak konusu oldu.

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, yeni hava durumunu A Haber ekranlarında canlı yayında değerlendirdi. İstanbul’da sağanak yağışın etkisinin sürdüğünü belirten Tek “Yağışlar biraz daha Marmara'nın güneyine sarkmış vaziyette ama İstanbul'da hala yağış devam ediyor. Özellikle Ümraniye, Şile bandında ve Kadıköy, Pendikdol istikametine doğru olan bölümlerde Anadolu yakasında etkin bir yağış var. Yine Marmara'nın güneyinde Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bursa, Balıkesir, İzmir bandında da yağış devam ediyor. Biraz daha doğuya kaydığımızda Karadeniz'de devam eden yağış var. Özellikle Sinop-Samsun arasındaydı ama şu anda Samsun'la orada arasında çok kuvvetli bir şekilde yine iç kesimlerine doğru süren yağış var” dedi.

'Pastırma yazı' geliyor! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi, yağışlı hava geçecek sıcaklık yükselecek

SEL RİSKİ NERELERDE VAR?

Tek, su baskını ve sel riski taşıyan yerleri ise şöyle uyardı:

Şu an yağış özellikle iç kesimlere doğru kuvvetli. Çorum, Amasya, Tokat, Konya civarında yağışlar etkisini sürdürüyor olacak. Bu sistem biraz daha güneye doğru sarkmaya başlıyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin bandında bugün için özellikle iç kesimlere doğru olan bölümlerde riskler var. Buralarda heyelan riskleri de oluşuyor. Yine İç Anadolu'da da bugün yağışlar, öğleden sonraki saatlerde daha fazla göreceğiz. Sistem biraz daha Akdeniz'e doğru, aşağı doğru bugün inmeye devam edecek.

Pastırma yazı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi, yağışlı hava geçecek sıcaklık yükselecek

Tek, şöyle konuştu:

İskandinavya'ya yüksek basın diye adlandırdığınız bir blokaj var. Kutupsal havayı üzerimize indiriyor. Yani bu sıcaklar mevsim normalleri artıyor. Bu kar yağışı soğuğu değil. Yani yaklaşık birkaç derecelik ortalamaların altında kalan yerler ama bu bize sonbaharı hissettiriyor. O yazın artık o sıcak periyodundan çıkmış vaziyetteyiz.

PASTIRMA YAZI GELİYOR

Karadeniz, Marmara, Ege için pastırma yazının geleceğini ifade eden Tek “Yani 19-26 Ekim pastırma yazı gözüküyor. Hatta 26 Ekim. Kasım arasında yine batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. 30 dereceler değil yok. Yani 25 dereceleri, 20 derecelerin üzerine 25 dereceleri çıkmaya başlıyoruz” dedi.

Pastırma yazı geliyor! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek tarih verdi, yağışlı hava geçecek sıcaklık yükselecek

“İSTANBUL'LAR YARIN GÜNEŞ GÖRECEKLER”

İstanbul’da hava durumunu değerlendiren Tek “İstanbul'da güneşi göreceğiz. Yani yarın İstanbul yağmurlu gözükse de yani yağmur var ama İstanbullular yarın güneş görecekler. Sıcaklık 21 ile 15 derecesinde olacak. Cumadan itibaren tekrar yağış geliyor. Hafta sonu pazar günü hava açmaya başlıyor. Ayın 5'inden sonraki günlerde de yine sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların geldiğini tekrar göreceğiz” dedi.

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