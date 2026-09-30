Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Magazin

Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı
Başlık ResmiSosyal medya fenomeni Dilan Polat gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Kaydet
|

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Polat hakkında adli işlem başlatıldı.

DİLAN POLAT SAVCILIKTA İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Adliyeye sevk edilen Dilan Polat, Anadolu Adliyesi’nde savcıya ifade verdiği sırada fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Polat’ın, işlemlerinin ardından ifadesine devam edildi.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli uygulanmıştı. Söz konusu kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı belirtilmişti.

Öte yandan Polat çifti, korumaları ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Olayın ardından saldırıya ilişkin şüpheliler yakalanarak tutuklanmıştı.

Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı
Başlık ResmiDilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı

9,5 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Öte yandan Dilan Polat, daha önce “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklu yargılanmıştı. Hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Polat, yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. MASAK raporunun da değerlendirildiği tahliye kararında, Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı
Başlık ResmiDilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı

“Kara para aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti, 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Dilan ve Engin Polat çiftinin 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
İfade verdiği sırada fenalaştı, ekipler müdahale etti!
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu pozitif çıktı
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
TFF'DEN
TFF'DEN "VAR ODASI" AÇIKLAMASI
Dijital materyaller silindi mi? Gerçek ortaya çıktı
'PİLOT BIÇAKLANDI'
'PİLOT BIÇAKLANDI'
Kaçırılma alarmının ardından korkunç gerçek!
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
Katılımevim ve Birevim adım adım Emlak Katılım'a
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
'BURASI FENERBAHÇE'
'BURASI FENERBAHÇE'
"Başarıya mecburuz" dedi, şampiyonluk mesajı verdi
İSPANYOLLAR DUYURDU
İSPANYOLLAR DUYURDU
G.Saray maçında olacak mı? Raphinha'dan haber var
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
Eski hocası, Semih'i Türkiye Gazetesi'ne anlattı
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
'Ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim'
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
"İŞÇİYE PARASI PEŞİN ÖDENMELİ"
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
Doğu Akdeniz'de yeni Libya senaryosu!
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Hatay'daki silahlı saldırı saniye saniye kaydedildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İlk ara tatil takvimi! 2026 ara tatil ne zaman?
2026 ara tatil ne zaman?
Kaydet
TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor
TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor
Kaydet
Sakarya'da tartışma kanlı bitti: Biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi
Tartışma kanlı bitti: Biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.