Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Polat, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Polat, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında Polat hakkında adli işlem başlatıldı.

DİLAN POLAT SAVCILIKTA İFADE VERİRKEN FENALAŞTI

Adliyeye sevk edilen Dilan Polat, Anadolu Adliyesi’nde savcıya ifade verdiği sırada fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Polat’ın, işlemlerinin ardından ifadesine devam edildi.

INSTAGRAM HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Dilan Polat’ın Instagram hesabına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusu üzerine haziran ayında Ankara Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli uygulanmıştı. Söz konusu kararın kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındığı belirtilmişti.

Öte yandan Polat çifti, korumaları ve Engin Polat’ın kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle de gündeme gelmişti. Olayın ardından saldırıya ilişkin şüpheliler yakalanarak tutuklanmıştı.

Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı

9,5 AY CEZAEVİNDE KALMIŞTI

Öte yandan Dilan Polat, daha önce “kara para aklama” suçlamasıyla tutuklu yargılanmıştı. Hakkında 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan Polat, yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. MASAK raporunun da değerlendirildiği tahliye kararında, Polat hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

Dilan Polat gözaltında! İfade verirken fenalaştı

“Kara para aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti, 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Dilan ve Engin Polat çiftinin 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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