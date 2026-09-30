Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi ara tatil takvimi paylaşılmıştı. Yılın ilk ara tatilini merak eden öğrenciler ve aileleri, tatil programının ayrıntılarını araştırıyor. Peki, yılın ilk ara tatili ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge ile yıl içerisinde yapılacak ara tatillerin tarihleri de paylaşıldı. Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi.

İlk ara tatil takvimi! 2026 ara tatil ne zaman?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yılın ilk ara tatili bu tarihler arasında yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL VE 2.ARA TATİL TAKVİMİ

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.

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