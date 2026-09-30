"Başarıya mecburuz" dedi, şampiyonluk mesajı verdi: Burası Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sezon sonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacaklarına dair inancının tam olduğunu söyledi. Takımdaki eksikliği fazlasıyla hissedilen İspanyol orta saha Marco Asensio'nun sakatlığı tamamen atlattığını belirten deneyimli çalıştırıcı, kaleci Ederson'la sezon başı yaptığı görüşmeyi anlattı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıllık hasrete son veren, Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Fenerbahçe'de teknik patron İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında takım ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Roma maçı sonrası istiaf eden İsmail Kartal, Başkan Aziz Yıldırım ile görüşmesinin ardımdan kararından vazgeçti.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANCIM TAM"

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Kartal, "Şampiyonluk yolunda futbolcularım takım olarak inançlı. İçeride atmosfer güzel, takımın enerjisi oldukça iyi. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyon olacağız. Bu sezon benim şampiyonluğa inancım çok yüksek. Tıpkı başkanımız gibi ben de bu sene şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliği sezon sonuna kadar devam ettirip şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Ön alan baskısı kuran, rakibi hataya sürükleyen ve hücumda set oyununu iyi oynayabilen bir takım olacaklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Ben her zaman mevcut şartlara ve elimizdeki imkanlara bakarak konuşmaya çalışıyorum. Federasyonun 10+4 kuralı var. Biz bu kadroyla kış transfer dönemine kadar gidebiliriz. Takımımızın seviyesi oldukça iyi. Aynı pozisyonlarda oynayan futbolcular arasında büyük farklar yok. Lukaku biraz Muric'e göre fiziksel açıdan gerideydi, onu da hallediyoruz. Bu durum aynı zamanda takım içindeki rekabeti artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da daha stratejik müsabakalar oynadıklarını belirten Kartal, sakatlığı bulunan Mert Müldür'ün 4-5 hafta içinde iyileşeceğini ifade etti.

Fenerbahçe, son maçında Eyüpspor'u 8-0 yendi.

"HEPSİ ÇALIŞMANIN SONUCU"

Elinde çok kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro bulunduğunu vurgulayan 65 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

Başkanımızla sürekli görüşüyoruz. Ekibimle zamanımızın büyük bölümünü Samandıra'da geçiriyoruz. Artık futbolda 'Antrenmanı yaptır, evine git' dönemi bitti. Bizlerin fazla mesai vermesi lazım. Çok işimiz var. Antrenman planlamak, oynadığın maçı incelemek, o hafta oynayacağın rakibi izlemek ve bunları takıma anlattıktan sonra pratikte sahada göstermek. Şu ana kadar duran toplardan 6 gol attık. Hepsi çalışmanın sonucu. Herkesin görev bölümü var.

İsmail Kartal, bu sezon ligin çok zorlu olduğunu ve şampiyonluk mücadelesi veren takımların geride kalan yıllara göre daha fazla puan kaybedeceğini dile getirdi.

İsmail Kartal, Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BAZI ŞEYLER HEMEN OLMUYOR"

Topa sahip olma ve kaptırılan topları geri kazanma konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Kartal, "Topa sahip olma ve kaptırdığımız toplara reaksiyon gösterme kısımlarına çalışıyoruz. Topu kazanma süresini düşürmeye çalışıyoruz. Buna alışık olmayan bazı oyuncuları adapte etmek kolay değil. Çok kaliteli oyuncular ama tarzlar farklı. Gönül hemen olsun ister ancak futbolda öyle olmuyor. Herkesin özelliklerinden bir şeyler oluşturmanız gerekiyor. İyi yoldayız" şeklinde konuştu.

"ASENSIO İYİ DURUMDA"

İsmail Kartal, İspanyol yıldız Marco Asensio'nun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Asensio'nun takımla çalıştığını ve moralinin yüksek olduğunu belirten Kartal, "Asensio iyi durumda. Morali oldukça iyi. Hazırlık maçında ilk 11'de oynatacağız. Çaykur Rizespor maçına kadar en iyi şekilde hazırlanıp takımdaki yerini alabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, sakatlık döneminde Marco Asensio'yu fazlasıyla aradı.

"HERKESİN BAŞARILI OLMA MECBURİYETİ VAR"

Futbolcularına, performanslarının iyi olmadığı maçların ardından "Futbolda dün yoktur" tavsiyesi verdiğini kaydeden Kartal, "Kulaklarını tıkayarak oyuna konsantre olmalarını söylüyorum. Onlar bazen daha zor olanı deniyor. Çünkü kendilerini ispatlamak istiyorlar. Onlar iyi olacak ki biz başarı elde edeceğiz. Sorumluluğu önce ben üzerime alıyorum. Burası Fenerbahçe, burada herkesin başarılı olma mecburiyeti var. Her maç bu takım iyi mücadele etmek, iyi futbol oynamak zorunda. Bunları sürekli anlatmaya çalışıyoruz" şeklinde görüş belirtti.

Uzun süredir resmi maçlardan uzak kalan Mert Hakan Yandaş'ın fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğini de ifade eden Kartal, Romelu Lukaku'nun çok iyi bir profesyonel olduğunu ve kısa süre içinde gerçek performansına ulaşacağını kaydetti.

EDERSON İLE GÖRÜŞMESİ

Brezilyalı kaleci Ederson'a dair soruya Kartal, "Sezon başı kendisiyle görüştüm. Bana mutlu olduğunu söyledi, biz de kendisine güvendiğimizi ifade ettik. Kendisinden isteklerimi söyledim. Başarılı oldukça öz güveni arttı. Yaşananların ardından şu ana kadar gösterdiği performans oldukça iyi ve kendisi de çok mutlu" yanıtını verdi.

Ederson, bu sezon sergilediği performansla alkış alıyor.

Öte yandan, Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile çok iyi anlaştıklarını ve gayet iyi çalıştıklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, genç stoper Kojo Oppong'u eski futbolcusu Alexander Djiku'nun desteğiyle transfer ettiklerini de sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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