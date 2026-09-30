Kod isim, 6 milyarlık işlem hacmi, iş kurma vaadi... 13 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 49 tutuklama
4 aylık takip sonrası Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı. Şüphelilerin yaklaşık 6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştıkları, lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak, iş kurma ve para kazanma vaadiyle maddi durumu kötü kişilerin banka hesaplarını kiraladıkları belirlendi. Aynı zamanda şüphelilerin "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod isimleri kullandıkları tespit edildi.
Yasa dışı bahis operasyonları hız kesmeden sürüyor. Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Osmaniye merkezli Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
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62 ŞÜPHELİDEN 49'U TUTUKLANDI
62 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı. 13 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.
MİLYARLARCA İŞLEM HACMİ
MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları ile kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.
KOD ADLAR ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma kapsamında şüphelilerin "sistem evi" olarak kullandıkları adreslerde 24 saat vardiyalı çalıştıkları, para transferlerini anlık olarak deftere kaydettikleri ve kendi aralarında "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod isimleri kullandıkları belirlendi.
REZİDANS, ARAÇ KİRALAMIŞLAR
Şüphelilerin ayrıca lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak, iş kurma ve para kazanma vaadiyle maddi durumu kötü kişilerin banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında kiraladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis para trafiğinde kullandığı tespit edildi.