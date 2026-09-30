"Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026-2027 Eğitim Yılı Bursları" için beklenen açıklama geldi. Ortaöğrenim burs başvuru takviminin belirlenmesi ardından gözler yükseköğrenim burs başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, 2026 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

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Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı ortaöğrenim eğitim yardımı başvurularının 6-20 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Yükseköğrenim ve yabancı uyruklu öğrenci burslarının başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) açıklamasına göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00’da başlayacak. Başvuru süreci, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 23.59’da sona erecek.

VGM üniversite burs başvuru takvimi! 2026 VGM üniversite burs başvuruları ne zaman?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik yükseköğrenim bursu başvuru takvimi, 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecek. Takvim kesinleştiğinde VGM’nin internet sitesinden duyurulacak.

Yapılan açıklamada; "2026 – 2027 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi hazırlıkları başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihleri belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2026 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır." denildi.

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