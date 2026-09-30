UEFA açıkladı: Belçika-Türkiye maçına Norveçli hakem

Koceli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da İtalya'ya 4-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Belçika ile 2 Ekim'de oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Türkiye, 2 Ekim Cuma günü deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada görev yapacak hakemler tarafından açıklandı.

Maurice Dufrasne Stadyumu'ndaki mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını Anders Olav Dale ve Ole Andreas Haukasen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi Marius Hansen Grotta olacak.

Mücadelenin VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Alman Bastian Dankert oturacak. Dankert'e AVAR'da (Video Yardımcı Hakem Asistanı) Marius Lien eşlik edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala