Kaşıntı, pullanma, çatlama… Sonbaharda cildinizi bekleyen tehlikeye dikkat

Sonbaharla birlikte hava sıcaklığı ve nem oranındaki değişim cilt kuruluğu, kaşıntı, pullanma ve çatlama şikayetlerini artırabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, özellikle sıcak duş ve yetersiz nemlendirmenin cildin koruyucu bariyerini zayıflatabileceğini belirterek uyarılarda bulundu. Gazioğlu, uzun süren ve şiddetlenen kaşıntı, kızarıklık ve çatlamaların yalnızca mevsim değişikliğine bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

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Dr. Gazioğlu, "Sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının düşmesi ve nem oranının azalması, ciltte kuruluk, kaşıntı, pullanma ve çatlama gibi şikayetlerin artmasına neden olabiliyor. Özellikle sıcak duş alışkanlığı, yanlış cilt temizleyicileri ve yetersiz nemlendirme ciltteki kuruluğu daha belirgin hale getirirken, uzmanlar uzun süren ve şiddetlenen şikayetlerin yalnızca mevsim değişikliğine bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor" dedi.

"CİLTTE GERGİNLİK VE KAŞINTI VARSA DİKKATE ALINMALI"

Sonbaharda ciltte meydana gelen değişikliklerin çoğu zaman sıcaklık ve nem değişimiyle ilişkili olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, özellikle kuruluk belirtilerinin erken dönemde fark edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Uzm. Dr. Gazioğlu, "Havaların serinlemesiyle birlikte cildin nem kaybı artabiliyor. Bunun sonucunda özellikle ellerde, bacaklarda, kollarda ve yüzde gerginlik hissi, pullanma ve kaşıntı ortaya çıkabiliyor. Bazı kişilerde ise bu tablo kızarıklık ve çatlamayla daha belirgin hale gelebiliyor. Ciltte oluşan bu belirtileri hafife almamak gerekiyor" dedi.

SICAK DUŞ CİLDİN KORUYUCU TABAKASINI ZAYIFLATABİLİYOR

Sonbahar ve kış aylarında yapılan en yaygın hatalardan birinin çok sıcak suyla uzun süre duş almak olduğunu belirten Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, sıcak suyun ciltteki doğal yağların azalmasına ve kuruluğun artmasına neden olabileceğini söyledi. Dr. Gazioğlu, "Hava soğudukça sıcak duş alma isteğimiz artıyor. Ancak çok sıcak suyla ve uzun süre duş almak cildin doğal koruyucu bariyerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle duşların ılık suyla ve mümkün olduğunca kısa sürede yapılması önemli. Duş sonrasında ise cilt tamamen kurumadan uygun bir nemlendirici kullanılması faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HER KAŞINTIYI SADECE KURULUK OLARAK DEĞERLENDİRMEYİN"

Ciltteki kuruluğun bazı cilt hastalıklarının belirtileriyle birlikte görülebileceğine dikkat çeken Gazioğlu, özellikle geçmeyen kaşıntı ve kızarıklıklarda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirtti. Dr. Gazioğlu, "Cilt kuruluğu tek başına görülebileceği gibi egzama ve benzeri bazı dermatolojik hastalıklarla birlikte de ortaya çıkabilir. Özellikle kaşıntı çok belirginse, ciltte kızarıklık, pullanma, çatlama veya yaralar oluşuyorsa bunu yalnızca mevsim değişikliğine bağlamamak gerekir. Şikayetlerin uzun sürmesi durumunda altta yatan nedenin değerlendirilmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

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NEMLENDİRİCİ SEÇERKEN CİLT TİPİNE DİKKAT

Cilt bakımında kullanılan ürünlerin kişinin cilt yapısına uygun olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gazioğlu, özellikle kuru ve hassas ciltlerde nemlendirici kullanımının düzenli hale getirilmesini önerdi. Dr. Gazioğlu, "Nemlendirici kullanırken önemli olan yalnızca ürünü kullanmak değil, doğru ürünü doğru zamanda kullanmaktır. Duş veya yüz yıkama sonrasında cilt hafif nemliyken nemlendirici uygulanması cildin nemini korumaya yardımcı olur. Özellikle hassas ciltlerde yoğun koku ve tahriş edici içerikler barındıran ürünlerden kaçınmak gerekir" dedi.

ELLER VE DUDAKLAR DA KURULUK AÇISINDAN RİSK ALTINDA

Sonbaharda eller ve dudakların da çevresel şartlardan daha fazla etkilenebildiğini belirten Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, sık el yıkama ve soğuk hava nedeniyle özellikle el sırtında kuruluk ve çatlamaların görülebileceğini söyledi. Dr. Gazioğlu, "Ellerimizi sık sık yıkamak hijyen açısından önemli ancak kullanılan sabunların cildi çok fazla kurutmamasına dikkat edilmeli. El yıkama sonrasında nemlendirici kullanılması faydalı olabilir. Dudaklarda da kuruluk ve çatlama gelişebiliyor. Dudakları sürekli yalamak ise kuruluğu daha da artırabiliyor. Bu nedenle uygun bir dudak nemlendiricisi kullanılabilir" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ KORUYUCU SONBAHARDA DA KULLANILMALI

Sonbaharın gelmesiyle birlikte güneş koruyucu kullanımının bırakılmaması gerektiğini de ifade eden Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, güneş ışınlarının cilt üzerindeki etkilerinin yıl boyunca devam ettiğini belirtti. Dr. Gazioğlu, "Havaların serinlemesi güneşin tamamen etkisiz olduğu anlamına gelmiyor. Özellikle gün içerisinde dışarıda uzun süre kalan kişilerin güneşten korunmaya devam etmesi önemli. Cilt bakımında mevsim değişikliğiyle birlikte nemlendirme daha fazla önem kazanırken güneşten korunma alışkanlığının da sürdürülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KURULUK GEÇMİYORSA ALTINDA BAŞKA BİR NEDEN OLABİLİR"

Cilt kuruluğunun birkaç günlük basit bir şikâyet olmaktan çıkması, giderek artması veya kişinin yaşam kalitesini etkilemesi halinde uzman değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Halil İbrahim Gazioğlu, "Cilt kuruluğu özellikle mevsim geçişlerinde sık karşılaştığımız bir şikâyet. Ancak kurulukla birlikte yoğun kaşıntı, kızarıklık, çatlama, yanma veya ciltte yaralar oluşuyorsa bunun nedenini araştırmak gerekir. Basit cilt bakım önlemlerine rağmen şikayetler devam ediyorsa kişi kendi kendine farklı ürünler kullanmak yerine dermatoloji uzmanına başvurmalı. Erken değerlendirme, ciltte oluşabilecek sorunların ilerlemesini önlemek açısından önemlidir" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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