AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kütahya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin de açılışını gerçekleştirdi. Toplam 62 bin 701 eserin muhafaza edileceği müzede yaklaşık 3 bin 300 eser ziyaretçilere açık olacak.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kütahya’da önemli açıklamalarda bulunarak müze açılışı gerçekleştirdi.

Son 24 yılda şehrin kültür ve turizmine 612 milyon lira yatırım yapıldığını açıklayan Bakan Ersoy işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 3’ten 75’e, yatak kapasitesinin ise 324’ten 4 bin 407’ye yükseldiğini belirtti.

Ersoy, Kütahya’nın tanıtımından turizm altyapısına, arkeolojik kazılardan kültürel mirasın korunmasına uzanan çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, “Proje ve politika geliştirerek, eser ve hizmet üreterek, bütün kazanımlarımızı koruyarak ve sürdürülebilirliklerini teminat altına alarak ülkemizin ve insanımızın geleceğini adım adım inşa ediyoruz.” dedi.

62 bin tarihi eser tek çatı altında birleşti: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi açıldı

KÜTAHYA ARKEOLOJİ VE MADEN MÜZESİ KAPILARINI AÇTI

Kütahya’nın binlerce yıllık tarihini, üretim kültürünü, sanatını ve madencilik hafızasını aynı çatı altında buluşturan Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, müzenin Kütahya’nın kültürel mirasının korunması ve yönetilmesinde yeni bir merkez olacağını söyledi. Ersoy, Friglerden Roma ve Bizans’a, Selçuklulardan Germiyanoğulları ve Osmanlı’ya uzanan tarihî birikimin yeni müzeyle korunacağını ve gelecek kuşaklara aktarılacağını belirtti.

62 bin tarihi eser tek çatı altında birleşti: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi açıldı

90 YILLIK MÜZECİLİK BİRİKİMİ AYNI ÇATI ALTINDA

Bakan Ersoy, Kütahya’daki müzecilik çalışmalarının 1936 yılında Vahit Paşa Kütüphanesi binasında oluşturulan müze deposuyla başladığını hatırlattı.

Vacidiye Medresesi’nin 1965’te Kütahya Arkeoloji Müzesi olarak açıldığını, Lajos Kossuth’un yaşadığı 18’inci yüzyıla ait Türk evinin 1982’de müzeye dönüştürüldüğünü, Germiyan Beyi İkinci Yakub’un külliyesindeki imaret bölümünün ise 1999’da Çini Müzesi olarak hizmete girdiğini söyledi.

Ersoy, yeni müzeyle gelinen noktayı şu sözlerle anlattı:

“Şimdi biz bu 90 yıllık yolculukta ilk kez Kütahya’nın arkeolojik mirasını, kent ve etnografya koleksiyonlarını, çini geleneğini, üretim ve madencilik hafızası ile çocuklara yönelik müzecilik yaklaşımını yeni müzemizin çatısı altında bir araya getirmiş oluyoruz. Böylece ziyaretçilerimize Kütahya’nın hikâyesini birbirinden ayrı parçalar halinde değil, binlerce yıl boyunca birbirini tamamlayan kültürel katmanlarıyla birlikte deneyimleme imkânı sunuyoruz.”

Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin Bakanlık, Kütahya Valiliği ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 2013 yılında imzalanan protokolle başlayan uzun soluklu çalışmanın sonucu olduğunu belirtti. Ersoy, 2015’te başlayan proje ve yapım çalışmalarının ardından hayata geçirilen yapıda Müze Müdürlüğünün yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de hizmet vereceğini söyledi.

62 BİN 701 ESER MUHAFAZA EDİLECEK

Bakan Ersoy, müzede arkeoloji, kent ve etnografya, çini, maden ve çocuk olmak üzere beş farklı temaya ayrılmış bölüm bulunduğunu açıkladı.

Ersoy, koleksiyonda 30 bin 959 arkeolojik eser, 4 bin 78 etnografik eser ve 27 bin 664 sikke olmak üzere toplam 62 bin 701 eser bulunduğunu belirterek yaklaşık 3 bin 300 eserin teşhirde ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.

62 bin tarihi eser tek çatı altında birleşti: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi açıldı

GELECEĞE MİRAS’IN ESERLERİ YENİ MÜZEDE

Bakan Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kazı ve restorasyon projesi olarak nitelendirdiği Geleceğe Miras Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların sonuçlarının da Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinde görülebileceğini belirtti.

Ersoy, sergilenecek eserlerin önemli bir bölümünün 12 aylık kazı statüsünde çalışmaların sürdüğü Aizanoi Antik Kenti ile başta Seyitömer Höyük olmak üzere bölgedeki kurtarma kazılarından geldiğini söyledi. Bakan Ersoy, 2022’de kazılarına başlanan ve 12 aylık kazı statüsüne alınan Tavşanlı Höyük’te gün yüzüne çıkarılacak eserlerin de müzede ziyaretçilerle paylaşılacağını kaydetti.

DUVARIN İÇİNDEN ÇIKAN HAC ŞAHADETNAMELERİ MÜZEDE

Bakan Ersoy, müzenin dikkat çekici eserleri arasında Mekke, Medine ve Kudüs’ün 1816-1817 yıllarına ait tasvirlerini içeren Hac Şahadetnameleri’nin de bulunduğunu açıkladı.

Ersoy, eserlerin 2022 yılında Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu üyelerinin Parmakören Köyü Camii’nde yaptığı incelemeler sırasında cami duvarındaki bir deliğe sıkıştırılmış hâlde bulunduğunu belirtti. Bakan Ersoy, eserlerin Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarınca restore edilerek orijinal hâline getirildiğini ve ait oldukları şehre döndüğünü söyledi.

62 bin tarihi eser tek çatı altında birleşti: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi açıldı

“MÜZELERİMİZİ YAŞAYAN KURUMLAR OLARAK ELE ALIYORUZ”

Bakan Ersoy, Bakanlığın müzecilik yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“Bizler müzelerimizi yalnızca kültür varlıklarının korunduğu ve sergilendiği mekânlar olarak görmüyoruz. Araştırmanın, eğitimin, kültür ve sanatın toplumla buluştuğu, toplumun kültürel hafızasını güçlendiren ve şehirlerin kültürel hayatına yön veren yaşayan kurumlar olarak ele alıyor, bu bakış açısıyla inşa ediyoruz.”

Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin 150 kişilik konferans salonu, geçici sergi alanı, çocuk müzesi ve restoran alanıyla farklı yaş ve ilgi gruplarına hitap eden yaşayan bir kültür merkezi olduğunu söyledi.

Ersoy, özellikle çocuk müzesinin önemine dikkati çekerek anne ve babalara müzeyi aile programlarına dâhil etmeleri çağrısında bulundu. Bakan Ersoy, çocukların antik kentlerden çinilere, gündelik hayattan madenciliğe kadar bu toprakların hafızasını görerek ve deneyimleyerek öğrenmelerinin önem taşıdığını belirtti.

62 bin tarihi eser tek çatı altında birleşti: Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesi açıldı

KÜTAHYA’NIN KÜLTÜR TURİZMİNE YENİ İVME

Bakan Ersoy, Türkiye’nin eşsiz tarihî ve kültürel mirasının büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek her kültür varlığını korumaya, araştırmaya, anlatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ersoy, Kütahya’nın binlerce yıllık hikâyesinin farklı parçalarını yeniden bir araya getiren müzenin şehrin tarihini, sanatını ve kültürel zenginliğini geniş kitlelerle buluşturacağını belirtti.

Bakan Ersoy, Kütahya Arkeoloji ve Maden Müzesinin şehrin kültür turizmine önemli bir ivme kazandıracağına inandığını ifade ederek müzenin hayırlı olmasını diledi.

Bakan Ersoy, Kütahya’daki temasları kapsamında Valiliği ve Gülsüm Güral Çini Müzesini de ziyaret ederek çinici esnafıyla bir araya geldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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