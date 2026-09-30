İzmir elektrik kesintisi 1-2 Ekim tarihleri için GDZ Elektrik tarafından duyurulan planlı çalışmalarla birlikte gündeme geldi. Aliağa, Bayındır, Bergama, Bornova, Çeşme, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla, Buca, Konak, Balçova, Çiğli, Narlıdere, Güzelbahçe, Bayraklı ve Karabağlar’da elektriklerin hangi saatlerde kesileceği ve ne zaman geleceği araştırılıyor.

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İzmir’de 1 ve 2 Ekim 2026 tarihlerinde şebeke bakım, yenileme, kapasite artışı, trafo bakımı ve ağaç kesimi gibi çalışmalar nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler ilçeden ilçeye değişirken, vatandaşlar GDZ Elektrik’in yayımladığı program üzerinden kendi bölgelerindeki kesinti süresini takip ediyor.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3828426

Kültür (İSKELE, 240. Sk., 241. Sk., 245. Sk., Atatürk Cd., Ordinaryus Profesör Sebastıana Lagona Cd.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3824060

Yeşilova (Orta Sk.)

10:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3828008

Balcılar (Balcılar Köyü İç Yolu, Balcılar Yolu Sk., Ortaca Kozulca Sk.), Dernekli (Dernekli Sk.), Osmanlar (Kestanelik Sk., Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu Küme Evleri, Tüfekçi Küme Evleri)

02.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3824065

Yeşilova (Orta Sk.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3828529

Yakacık (Yüksel Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Ekim! GDZ elektrik kesintisi programı belli oldu

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:30 - 14:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3827486

Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)

02.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823846

Göbeller (Göbeller Sk.)

13:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3823853

Okçular (Okçular Köyü İç Yolu)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:30 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3827371

Kemalpaşa (7410. Sk., 7411. Sk., 7412. Sk., 7413. Sk.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3827666

Doğanlar (1574/1. Sk.)

02.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828710

Meriç (5711/19. Sk., 5711/21. Sk., 5711/23. Sk., 5711/25. Sk., 5711/27. Sk., 5711/29. Sk., 5711/4. Sk., 5711/6. Sk., 5712. Sk., 5717. Sk., 5746. Sk.)

08:00 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828712

Meriç (5711. Sk., 5711/1. Sk., 5711/11. Sk., 5711/13. Sk., 5711/15. Sk., 5711/17. Sk., 5711/3. Sk., 5711/4. Sk., 5711/5. Sk., 5711/6. Sk., 5711/7. Sk., 5711/9. Sk., 5712. Sk., 5712/1. Sk., 5717. Sk.)

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828714

Meriç (5702. Sk., 5703. Sk., 5703/1. Sk., 5705. Sk., 5706. Sk., 5707. Sk., 5708. Sk., 5711/11. Sk., 5711/13. Sk., 5711/15. Sk., 5711/17. Sk., 5711/2. Sk., 5711/4. Sk., 5711/6. Sk.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828719

Merkez (4529. Sk., 4531. Sk., 4539. Sk., 4541. Sk., 4541/1. Sk., 4543. Sk., 4547. Sk., 4549. Sk., 4549/1. Sk., 4549/2. Sk., 4570. Sk., 4576. Sk., 4580. Sk., 4580/2. Sk., 4582. Sk., 4586. Sk., 4586/1. Sk., 4588. Sk., 4588/3. Sk., 4590. Sk., Fevzi Paşa Cd.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828723

Zafer (4293. Sk., 4301. Sk., 4343. Sk., 4343/1. Sk., 4343/2. Sk., 4353. Sk., 4355. Sk., 4357. Sk., 4359. Sk., 4390. Sk., 4394. Sk., Yener Cd.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3828726

Merkez (4396/1. Sk., 4396/2. Sk.), Zafer (4313. Sk., 4315. Sk., 4315/1. Sk., 4317. Sk., 4349. Sk., 4355. Sk., 4357. Sk., 4389. Sk., 4390. Sk., 4394. Sk., 4396. Sk., 4418. Sk., 4422. Sk., 4424. Sk., 4424/1. Sk., 4428. Sk., 4430. Sk., 4497. Sk., 4497/1. Sk., 4499. Sk., Yener Cd., Zafer Parkı İçi Yolu)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Ekim! GDZ elektrik kesintisi programı belli oldu

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

İzolator Arızası

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3827564

Germiyan (27187. Sk., 27188. Sk.), Ildır (27000. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37205. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37210/1. Sk., 37211. Sk., 37213. Sk., 37216. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk.), Reisdere (6001. Sk., 6003. Sk., 6004. Sk., 6004/2. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6008/1. Sk., 6009. Sk., 6010. Sk., 6011. Sk., 6011/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6016. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6060. Sk., 6060/1. Sk., 6060/2. Sk., 6064. Sk., 6064/1. Sk., 6064/2. Sk., 6069. Sk., 6070. Sk., 6071. Sk., 6075/1. Sk., 6075/2. Sk., 6075/3. Sk., 6078. Sk., 6078/2. Sk., 6078/3. Sk., 6078/4. Sk., 6078/5. Sk., 6080. Sk., 6080/1. Sk., 6081. Sk., 6082. Sk., 6119. Sk., 6119/1. Sk., 6119/2. Sk., 6119/3. Sk., 6119/4. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6123/2. Sk., 6127. Sk., 6133. Sk., 6134. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6144. Sk.,6146. Sk., 6147/1. Sk., 6147/2. Sk., 6149. Sk., 6149/1. Sk., 6149/2. Sk., 6149/3. Sk., 6151. Sk., 6152. Sk., Hırsızdere Küme Evleri, Ören Mevkii Küme Evleri), Şifne (16246. Sk., 6414. Sk., 6420. Sk., 6420/1, 6420/1. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6441. Sk., 6442. Sk., 6443. Sk., 6444. Sk., 6445. Sk., 6446. Sk., 6447. Sk., 6448. Sk., 6449. Sk., 6450. Sk., 6451. Sk., 6452. Sk., 6453. Sk., 6454. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6460. Sk., 6461. Sk., 6462. Sk., 6463. Sk., 6464. Sk., 6466. Sk., 6490. Sk., 6493. Sk., 6494. Sk., 6495. Sk., 6496. Sk.)

09:30 - 16:30

Çalışma Nedeni:

İzolator Arızası

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3827567

Celal Bayar, Germiyan (20300. Sk., 20302. Sk., 20303. Sk., 20304. Sk., 20305. Sk., 20306. Sk., 20307. Sk., 27000. Sk., 27000/1. Sk., 27000/2. Sk., 27000/3. Sk., 27000/4. Sk., 27001. Sk., 27002. Sk., 27003. Sk., 27006. Sk., 27006/1. Sk., 27007. Sk., 27008. Sk., 27009. Sk., 27010. Sk., 27011. Sk., 27016. Sk., 27020. Sk., 27021. Sk., 27022. Sk., 27023. Sk., 27024. Sk., 27025. Sk., 27027. Sk., 27028. Sk., 27029. Sk., 27029/1. Sk., 27030. Sk., 27034. Sk., 27035/1. Sk., 27036. Sk., 27037. Sk., 27038. Sk., 27038/1. Sk., 27039. Sk., 27045. Sk., 27046. Sk., 27047. Sk., 27048. Sk., 27049. Sk., 27050. Sk., 27051. Sk., 27052. Sk., 27052/1. Sk., 27056. Sk., 27057. Sk., 27058. Sk., 27059. Sk., 27060. Sk., 27061. Sk., 27061/1. Sk., 27061/2. Sk., 27061/3. Sk., 27061/4. Sk., 27061/5. Sk., 27061/6. Sk., 27062. Sk., 27062/3. Sk., 27062/4. Sk., 27062/5. Sk., 27062/6. Sk., 27062/7. Sk., 27063. Sk., 27064. Sk., 27065. Sk., 27068. Sk., 27068/1. Sk., 27068/10. Sk., 27068/2. Sk., 27068/3. Sk., 27068/4. Sk., 27068/5. Sk., 27068/6. Sk., 27068/7. Sk., 27068/8. Sk., 27068/9. Sk., 27069. Sk., 27070. Sk., 27071. Sk., 27072. Sk., 27073. Sk., 27074. Sk., 27074/1. Sk., 27074/2. Sk., 27075. Sk., 27076. Sk., 27077. Sk., 27078. Sk., 27079. Sk., 27080. Sk., 27081. Sk., 27082. Sk., 27083. Sk., 27084. Sk., 27085. Sk., 27086. Sk., 27087. Sk., 27088. Sk., 27089. Sk., 27090. Sk., 27090/1. Sk., 27091. Sk., 27092. Sk., 27093. Sk., 27094. Sk., 27095. Sk., 27098. Sk., 27099. Sk., 27100. Sk., 27101. Sk., 27101/1. Sk., 27102. Sk., 27103. Sk., 27104. Sk., 27106. Sk., 27107. Sk., 27108/1. Sk., 27109. Sk., 27110. Sk., 27111. Sk., 27112. Sk., 27114. Sk., 27115. Sk., 27116. Sk., 27121. Sk., 27122. Sk., 27123. Sk., 27133. Sk., 27134. Sk., 27135. Sk., 27143. Sk., 27144. Sk., 27145. Sk., 27147. Sk., 27149. Sk., 27150. Sk., 27151. Sk., 27152. Sk., 27155. Sk., 27157. Sk., 27160. Sk., 27161. Sk., 27162. Sk., 27163. Sk., 27166. Sk., 27167. Sk., 27168. Sk., 27169. Sk., 27171. Sk., 27173. Sk., 27173/1. Sk., 27174. Sk., 27175. Sk., 27176. Sk., 27177. Sk., 27177/1. Sk., 27178. Sk., 27179. Sk., 27180. Sk., 27181. Sk., 27183. Sk., 27184. Sk., 27225. Sk., 6000. Sk., 6299/1 SK., Çelenoz Küme Evleri, Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., Sümbül Sokak), Ildır (27000. Sk., 30001. Sk., 30002. Sk., 30003. Sk., 30004. Sk., 30005. Sk., 30006. Sk., 30007. Sk., 30008. Sk., 30009. Sk., 30010. Sk., 30011. Sk., 30012. Sk., 30013. Sk., 30014. Sk., 30015. Sk., 30016. Sk., 30017. Sk., 30019. Sk., 30200. Sk., 30201. Sk., 30203. Sk., 30204. Sk., 30205. Sk., 30206. Sk., 30208. Sk., 37191. Sk., 37191/1. Sk., 37193. Sk., 37194. Sk., 37195. Sk., 37197. Sk., 37198. Sk., 37200. Sk., 37201. Sk., 37201/1. Sk., 37207. Sk., 37208. Sk., 37210. Sk., 37211. Sk., 37215. Sk., 37217. Sk., 37218. Sk., 37219. Sk., 37220. Sk., 37220/1. Sk., 37221. Sk., 37222. Sk., 37223. Sk., 37224. Sk., 37225. Sk., 37226. Sk., 37227. Sk., 37228. Sk., 37229. Sk., 37230. Sk., 37231. Sk., 37232. Sk., 37233. Sk., 37234. Sk., 37235. Sk., 37236. Sk., 37237. Sk., 37238. Sk., 37239. Sk., 37241. Sk., 37242. Sk., 37243. Sk., 37256. Sk., 37257. Sk., Alan Küme Evleri, Ildır Atatürk Cd., Ildır Cumhuriyet Cd., Ildır Gazi Mustafa Kemal Cd.), Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6004/3. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6076. Sk., 6077. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6116. Sk., 6117. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6156. Sk., 6157. Sk., 6157/2. Sk., 6158. Sk., 6158/1. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6161/2. Sk., 6161/3. Sk., 6162. Sk., 6163. Sk., 6163/3. Sk., Site İç Yol, Siteiçyol), Şifne (6000. Sk., 6163/1. Sk., 6163/2. Sk., 6165. Sk., 6337. Sk., 6349. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6353/1. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6363. Sk., 6364. Sk., 6365. Sk., 6366. Sk., 6367. Sk., 6368. Sk., 6369/1. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6414/1. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6417/1. Sk., 6418. Sk., 6418/1. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Sıte Icı Yol), Yalı (6000. Sk., 6001. Sk., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6157/2. Sk., 6157/4. Sk., 6157/5 SK., 6157/6. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6161/1. Sk., 6162/1. Sk., 6163. Sk., 6163/1. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6170/1. Sk., 6171 Sokak, 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6174. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6181. Sk., 6182. Sk., 6185. Sk., 6187. Sk., 6187/1. Sk., 6188. Sk., 6191. Sk., 6191/1. Sk., 6192. Sk., 6193. Sk., 6195. Sk., 6195/1. Sk., 6196. Sk., 6197. Sk., 6198. Sk., 6199. Sk., 6200. Sk., 6201. Sk., 6202. Sk., 6203. Sk., 6205. Sk., 6206. Sk., 6209. Sk., 6215. Sk., 6216. Sk., 6217. Sk., 6218. Sk., 6219. Sk., 6220. Sk., 6221. Sk., 6222. Sk., 6223. Sk., 6224. Sk., 6225. Sk., 6226. Sk., 6227. Sk., 6228. Sk., 6230. Sk., 6231. Sk., 6232. Sk., 6235. Sk., 6236. Sk., 6237. Sk., 6238. Sk., 6239. Sk., 6240. Sk., 6241. Sk., 6243. Sk., 6244. Sk., 6245. Sk., 6246. Sk., 6247. Sk., 6248. Sk., 6250. Sk., 6254. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6266. Sk., 6266/1. Sk., 6266/2. Sk., 6266/4. Sk., 6267. Sk., 6268. Sk., 6269. Sk., 6270. Sk., 6271. Sk., 6272. Sk., 6273. Sk., 6274. Sk., 6275. Sk., 6277. Sk., 6278. Sk., 6279. Sk., 6279/1. Sk., 6280. Sk., 6282. Sk., 6283. Sk., 6284. Sk., 6285. Sk., 6287. Sk., 6289. Sk., 6291. Sk., 6291/1. Sk., 6291/2. Sk., 6291/3. Sk., 6292. Sk., 6292/1. Sk., 6294. Sk., 6295. Sk., 6296. Sk., 6297. Sk., 6298. Sk., 6299. Sk., 6299/1. Sk., 6300. Sk., 6301. Sk., 6302. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6306. Sk., 6307. Sk., 6308. Sk., 6308/1. Sk., 6311. Sk., 6312. Sk., 6314. Sk., 6315. Sk., 6316. Sk., 6317. Sk., 6319/1. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6329. Sk., 6330. Sk., 6332. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6337/1. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6346/2. Sk., 6348. Sk., 6350. Sk., KURUDERE MEVKİİ)

02.10.2026

10:00 - 16:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3828444

Ardıç (5495. Sk.), Celal Bayar (5232. Sk., 6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk.)

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3828606

Germiyan

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Ekim! GDZ elektrik kesintisi programı belli oldu

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3827361

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA / İZMİR Çalışma ID : 3827366

Fatih (Beyaz Sk., Gökçen Sk., GÖKÇEN SK., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827526

Dedebaşı (6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6106. Sk., 6107. Sk., 6108. Sk., 6111. Sk., 6111/2. Sk., 6111/3. Sk., 6112. Sk., 6116. Sk., 6116/1. Sk., 6116/2. Sk., 6116/3. Sk., 6116/4. Sk., 6116/5. Sk., Ordu Blv.)

02.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827800

Dedebaşı (6051. Sk., 6051/1. Sk., 6051/2. Sk., 6054. Sk., 6054/1. Sk., 6055. Sk., Ali Alp Böke Cd., Anadolu Cd., Ordu Blv.)

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827822

Dedebaşı (6095. Sk., 6101. Sk., 6102. Sk., 6103. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6109. Sk., 6109/1. Sk., 6111. Sk., 6111/1. Sk., 6111/2. Sk., Anadolu Cd.), Fikri Altay (6197. Sk.)

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827825

Dedebaşı (6051. Sk., 6051/2. Sk., 6052. Sk., 6100. Sk., 6110. Sk., 6111. Sk., 6114. Sk., Ali Alp Böke Cd.)

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3827828

Dedebaşı (6051/2. Sk., 6053. Sk., 6053/4. Sk., 6111/1. Sk., 6113. Sk., 6113/1. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6117. Sk., 6117/1. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., Ali Alp Böke Cd., Gençlik Park İçi Yolu)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

10:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3828008

Bayramlı (Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri), Kamberler (Kamberler Köyü İç Yolu, Kamberler Yolu Küme Evleri), Yenikurudere (YENİ KURUDERE YOLU, Yenikurudere Köyü Yolu)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3827380

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri), Suludere (Cevizdalları Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri, Suludere Merkez Sk.)

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3827386

Aydoğdu (Cevizdalları Küme Evleri, Düzova Küme Evleri, Kocaçınarlar Küme Evleri), Çömlekçi (Aydoğdu Köyü İç Yolu), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri)

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3827444

Cumhuriyet (204. Sk., Atatürk Cd., Denizli Ödemiş Yolu, Kubilay Sk., Mimar Sinan Küme Evleri, Yasemin), İstiklal (Akşemsettin Küme Evleri, Atatürk Cd.), Şemsiler (Mimar Sinan Küme Evleri, Şemsiler Merkez Sk.), Suludere (Denizli Ödemiş Yolu, Musluk Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

02.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3828491

Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3827543

Fatih (1/1. Sk., 12. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 2/1. Sk., 5/1. Sk., 5/2. Sk., 5/3. Sk., 5/4. Sk., 5/5. Sk., 5/6. Sk., 5/7. Sk., Begüm Sk., Hanımeli Sk., Lale Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd., Mersinli Cd., Ortanca Sk., Özgürlük Cd., Papatya Sk.), Yıldırım (35. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Cd.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3827897

Gölcük (Demirel Sk., İpek Sk., İsmet İnönü Cd., Kurt Cd., Müezzin Muharrem Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Şimşek Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk.)

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3827903

Gölcük (Bengisu Cd.), Tekke (Çepni Kırı Küme Evleri)

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3827908

Tekke (Çepni Kırı Küme Evleri)

02.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3828512

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3828550

İlkkurşun (Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Kayaköy (Alabaş Küme Evleri), Sekiköy (İzmir Ödemiş Yolu), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Yeniköy (İzmir Ödemiş Yolu)

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3828826

Bademli, Konaklı (Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Lokmankuyu Kurukavak Küme Evleri, Yeniçeşme Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

10:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3828830

Bademli (Arapbaşoğlu Sk., bademli kocabağlar küme evleri, bademli mahallesi çarşıiçi sokak, Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çaltıarası Küme Evleri, Çarşı İçi 1. Sk., Çelebioğlu Sk., Çirkinoğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacı Musa Küme Evleri, Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Hafızağa Sk., Hamitoğlu Sk., Kaleiçi Sk., Karahayıt Küme Evleri, Karakaşoğlu Sk., Kasaplar Sk., Keltepe Küme Evleri, Kemenler Yolu, Kervan Küme Evleri, Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocabağlar Küme Evleri, Kocahafız Sk., Kosan Sk., Mahmutoğlu Sk., Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Sanayi Sitesi Sk., Satı Sk., Serin Sk., Şükrü Efendi Sk., Suluirim Küme Evleri, Toptepe Sk., Üçcevizler Küme Evleri, Yenikahve Sk.), Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Kırdar Küme Evleri, ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Bozcayaka (Bozcayaka Köyü İç Yolu, Bozcayaka Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Kemenler (isimsiz27, Kemenler Küme Evleri, Kemenler Yolu), Konaklı (9 Eylül Cd., Akar Sk., Ali Gazi Sk., Asya Sk., Balcı Sk., Ballı Sk., Baltacı Sk., Başaran Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Birgili Sk., Burak Sk., Çakırcalı 1. Çk. Sk., Çakırcalı 2. Çk. Sk., Can Sk., Canavar Sk., Çelik Sk., Çengelli Sk., Ceylan Sk., Çiçek Sk., Coşkun Sk., Dere Sk., Dindar Sk., Egemenlik Cd., Eğitim Sk., Emin Sk., Gazi İsmetpaşa Cd., Güvercin Sk., Hacıbekir Sk., Halılı Sk., Hanaylı 1. Çk. Sk., Hanaylı Sk., Harman Sk., Ilgaz Sk., İsmet Paşa 1 Çk. Sk., Karabekir Sk., Karaca Sk., Kibar Sk., Kocayol Mevkii Küme Evleri, Konaklı Cumhuriyet Sk., Köşebaşı 1 Çk., Köşebaşı Sk., Köşk Ödemiş Yolu, Mayıs Sk., Mehmet Kutlu Cd., Mithatpaşa 1 Çk. Sk., Mustafa Uyar Sk., Olgun Sk., Osman Tosun Sk., Pehlivan 1 Çk., Salih Paşaoğlu Sk., Salihpaşaoğlu 1. Çk. Sk., Sanayi Sitesi 1 Sk., Sanayi Sitesi Sk., Sarı Sk., Şehit Kamil Alkanlar Cd., Şehit Şakir Ağaçkıran Sk., Şeyh Mehmet Sk., Sinan Sk., Türkmen Sk., Urgancı Sk., Vefa Sk., Yaka Sk., Yalçın Sk., Yeniçeşme Küme Evleri, Yümlü Sk.), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Açelya Sk., Adil Sk., Ahmetbey Sk., Akdağ Sk., Anıt Sk., Arıcı Sk., Asil Cd., Asil Çk., Atalay Sk., Ayenoğlu Sk., Bademli Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Bülbül Sk., Çağdaş Cd., Çakırlar Sk., Camialtı Sk., Çavuş Sk., Çayiçi Sk., Çelenler Sk., Celep Sk., Cerit Sk., Çınaraltı Sk., Çoban Sk., Çolakoğlu Sk., Darıcı Sk., Davulcuoğlu Sk., Doğan Sk., Emiroğlu Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gündoğan Cd., Hacı Çavuşoğlu Sk., Hacı İsmail Sk., Hafız Şerif Sk., Hasan Doğan Cd., İlke Sk., İmamoğlu Sk., Kalender Cd., Karaçul Sk., Karaduman Sk., Kasap Sk., Kasapoğlu Sk., Katırcıoğlu Sk., Kazım Karabekir Cd., Keçeci Sk., Ketendere Küme Evleri, Mevsim Sk., Mimar Sinan Cd., Nalbantoğlu Sk., Narlıkuyu Küme Evleri, Odeşe Küme Evleri, Okul Sk., Okulönü Sk., Osmanağa Sk., Ova Sk., Ovakent Cami Sk., Ovakent Cd., Ovakent Cumhuriyet Meydanı, Ovakent Hürriyet Meydanı, Ovakent Saracoğlu Meydanı, Ragıpbey Sk., Şair Namık Kemal Cd., Sanayi İçi Küme Evleri, Savaşlar Sk., Şentürk Sk., Serdaroğlu Sk., Sevgenler Sk., Stadyum Sk., Sünnetçi Sk., Temizel Sk., Ümit Sk., Uygar Cd., Yamaç Sk., Zirve Sk., Zümrüt Sk., Zunguroğlu Sk.), Pirinççi (BIÇAKÇI, Kemenler Yolu, Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Köyü İç Yolu, Pirinççi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 1-2 Ekim! GDZ elektrik kesintisi programı belli oldu

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3827453

Adnan Menderes (Çamurluk Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri, Kireçtepe Küme Evleri, Ömerağa Kuyusu - Alyüz Kavağı - Suluirim Küme Evleri, Patlıcan Çukuru Küme Evleri, Şeytan Kısığı Küme Evleri, Yeni Çeşme Altı Küme Evleri), Boynuyoğun (Boynuyoğun Köyü İç Yolu, Boynuyoğun Yol Altı Küme Evleri, Boynuyoğun Yolu, Çayir Ovasi Küme Evleri, Çukuryer Küme Evleri, Eyrek Sk., Üç Kavaklar Küme Evleri), Büyükkemerdere (5100. Küme Evleri, Ali Efe Sk., Barınak Sk., Büyükkemerdere Cevizli Sk., Büyükkemerdere Cumhuriyet Sk., Büyükkemerdere İstiklal Sk., Büyükkemerdere Köyü İç Yolu, Büyükkemerdere Okul Sk., Büyükkemerdere Yolu, Geris Küme Evleri, İncirliova Tire Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk.), Büyükkömürcü (Büyükkömürcü Cumhuriyet Küme Evleri, Büyükkömürcü İstiklal Küme Evleri, Büyükkömürcü Köyü İç Yolu, Büyükkömürcü Yolu, Göktepe Küme Evleri, Mezarlık Küme Evleri), Cambazlı (Ahır Önü Sk., Büyükkömürcü Köyü Iç Yolu, Cambazlı Köyü, Halil Bahçeli Küme Evleri, Hancalı Sk., patıka yol), Çeriközü (Beyköy Köyü Yolu, Çeriközü Köyü İç Yolu, Çeriközü Köyü Yolu, Damarkası Sk., Eski Cami Sk., Gültepe Sk., Pınarbaşı Sk., Vadi Küme Evleri), Çiniyeri (Ağaçlı küme evleri, Ağaçlı Küme Evleri, Çiniyeri Köyü İç Yolu, Çiniyeri Yolu, Gökçen Yolu, Gülyaka Küme Evleri, Türk Geçer Sk.), Dağdere (Dağdere Cumhuriyet Sk., Dağdere Dere Sk., Dagdere Köyü Iç Yolu, Dağdere Okul Sk., Dağdere Yolu, Darı Deresi Küme Evleri, Hacı Şükrü Küme Evleri, Orta Sk.), Dallık (Bağarası Küme Evleri, Dallık Cumhuriyet Sk., Dallık Köyü Yolu, Doğudağ Küme Evleri, Sogulcaksu Küme Evleri), Dere (Yelliktepe Küme Evleri), Dibekçi (Beyköy Köyü Yolu, dibekçi dere içi yol, Dibekçi Köyü İç Yolu, Dibekçi Köyü Yolu, Dibekçi Yolu, Merkez Küme Evleri), Duatepe (İncirliova Tire Yolu, Yelliktepe Küme Evleri), Dündarlı (Akkavak Küme Evleri, Çaydere Sk., Dündarlı Atatürk Sk., Dündarlı Köyü İç Yolu, Dündarlı Köyü Yolu, Dündarlı Pınar Sk., Dündarlı Zafer Sk., Patika Sk.), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kızçeşmesi Küme Evleri, Mangırlar Küme Evleri, Pınarlar Küme Evleri), Işıklı (Hüseyin Efe Sk., Işıkkent Sk., Işıklı Atatürk Sk., Işıklı Cumhuriyet Sk., Işıklı Okul Sk., Işıklı Ova Küme Evleri, Yol Küme Evleri), Karaca Ali (Gökçen Yolu, Kızçeşmesi Küme Evleri), Küçükburun (Küçükburun Okul Sk., Küçükburun Yayla Küme Evleri), Küçükkemerdere (Ilıcak Küme Evleri, Küçükkemerdere Dere Sk., Küçükkemerdere Köyü İç Yolu, Küçükkemerdere Okul Sk., Mecid Sk.), Küçükkömürcü (2. Yayla Küme Evleri, 3. Yayla Küme Evleri, Akkavak Küme Evleri, Küçükkömürcü Köyü İç Yolu, Küçükkömürcü Yolu), Kürdüllü, Somak (Somak Cumhuriyet Sk., Somak Köyü), Toki (Kireçtepe Küme Evleri, Toki Toplu Konut Alanı Küme Evleri), Yamandere (Niyazi Bozkurt Küme Evleri)

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3827576

Derebaşı (Ambartepe Küme Evleri, Derebaşı Cumhuriyet Sk.)

01.10.2026

14:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3828017

Çobanköy (Çeşmebaşı Küme Evleri, Çoban Merkez Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri, Şehit Mesut Küme Evleri), Eğridere (Ağıl Sk., Ambarkavak Küme Evleri, Camiüstü Sk., Çayir Küme Evleri, Ceviz Sk., egridere, Eğridere Köyü İç Yolu, Gaziler Sk., Koyuncu Küme Evleri, Kuyu Başı Sk., Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, ova yolu, Şehit Astsubay Tevfik Tursun Sk., Serap Sk., Soğanlık Sk., Tarım Ağalar Sk., Vali Sk., Yenişehir Merkez Küme Evleri), Osmancık (Akasya Sk., Değirmenaltı Sk., Limon Sk., Molla Mehmet Sk., OSMANCIK OYU IC YOL, Osmancık Eğridere Yolu Küme Evleri, Osmancık Köyü İç Yolu, Osmancık Yolu Küme Evleri, Şehit Çavuş İlker Arslan Sk., Yokuş Sk.), Saruhanlı (Çeşmebaşı Küme Evleri, Saruhanlı Merkez Küme Evleri), Yenişehir (Koyuncu Küme Evleri, Sedir Küme Evleri, Yenişehir Merkez Küme Evleri, Yenişehir Yolu)

02.10.2026

09:00 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3828550

Kahrat, Kızılcahavlu

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Plansız Kesinti Müdahale

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3828698

Bahçelievler (427. Sk., Bağımsızlık Cd., Orhan Alpyörük Cd., Sakarya Cd., Yalı Cd.), Yazıbaşı (301. Sk., Gümaksan Sk., Karakaya Sk., Yalı Cd.)

10:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Plansız Kesinti Müdahale

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3828701

Cumhuriyet, Ertuğrul (3001. Sk., 3002. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3013. Sk., 3015. Sk., 3016. Sk., 3017. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3028. Sk., 3030. Sk., 3034. Sk., 3055. Sk., 3057. Sk., 3059. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3067. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3075. Sk., 3077. Sk., 3078. Sk., 3089. Sk., 3091. Sk., 3101. Sk., 3109. Sk., 3117. Sk., Abdülbaki Aygün Sk., Abdülhamit Cd., Cumhuriyet Cd., Hükümet Cd., Kazım Dirik Cd., Kıbrıs Cd., Mithatpaşa Cd., Mustafa Korkmaz Cd., Necati Doğanoğlu Sk., Sadık İleri Blv., Şehit İlker Doğan Cd., Uğur Mumcu Blv.), Muratbey (3536. Sk., 3538. Sk., 3540. Sk., 3547. Sk., 3548. Sk., 3549. Sk., 3550. Sk., 3552. Sk., 3554. Sk., 3556. Sk., 3558. Sk., 3560. Sk., 3565. Sk., 3567. Sk., 3569. Sk., 3571. Sk., 3573. Sk., 3575. Sk., 3577. Sk., 3581. Sk., Doğan Bursalıoğlu Cd., Haluk Alpsü Blv.)

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Plansız Kesinti Müdahale

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3828703

Kazım Karabekir (1. İnönü Cd., 29 Ekim Cumhuriyet Sk., 6702. Sk., 6901/1. Sk., 6903. Sk., 6904. Sk., 6908/2. Sk., 6908/4. Sk., 6916/1. Sk., 6922. Sk., Bağcılar Sk., Diyarbakır Sk., Ertuğrul Gazi Sk., Eşref Bitlis Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Pamukçu Osman Sk., Sedat Yılmaz Cd., Selim Sk., Tepe Sk.), Pancar (6701. Sk., 6705. Sk., Aydınlar Sk., Bağcılar Sk., Beyazıt Cd., Fatih Iı. Mehmed Cd., Göl Sk., Menderes Yolu Cd., Pamukçu Osman Sk., Şair Mehmet Akif Sk., Sedat Yılmaz Cd., Selanik Sk., Selim Sk., Umurbey Sk., Zekiye Hanım Sk.)

URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827440

Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827962

Denizli (10. Sk., 11. Sk., 12. Sk., 13. Sk., 14. Sk., 15. Sk., 20. Sk., 20/2. Sk., 25/1. Sk., 3. Sk., 5. Sk., 8. Sk., 9. Sk., Denizli Cd., Kocadere Cd.), Rüstem

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827969

Denizli (54. Sk., 60. Sk., 62. Sk., 65. Sk., 67. Sk., 73. Sk., 79. Sk., 83. Sk., 83/1. Sk., 85. Sk., 89. Sk., Harbiye Cd.)

02.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3827975

Denizli (123. Sk., 262. Sk., 31. Sk., 38. Sk., 38/1. Sk., Güvendik Cd.), Güvendik (132/1. Sk., 201. Sk., 216/1. Sk., 223. Sk., 224. Sk., 224/1. Sk., 225. Sk., 225/1. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 229. Sk., 232. Sk., 233. Sk., 234. Sk., 239. Sk., 240. Sk., 241. Sk., 242. Sk., 242/1. Sk., 243/1. Sk., 243/2. Sk., 244. Sk., 247. Sk., 248. Sk., 251. Sk., 252. Sk., 253. Sk., 254. Sk., 255. Sk., 257. Sk., 259. Sk., 260. Sk., 261. Sk., 261/1. Sk., 262. Sk., Güvendik Cd., Güvendik Ören Cd., Harbiye Cd., Mavi Plaj Cd.)

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828027

İçmeler (1080. Sk., 1085. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk.)

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828606

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

10:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3828610

Barbaros (7028. Sk., 7513. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri), Birgi (7500. Sk., 7501. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7516. Sk., 7519. Sk., Begonvil Sk., Çeşme Yolu Cd., Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk., HARMANYERİ KÜME EVLERİ, Harmanyeri Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Karaçam Küme Evleri, Köyiçi Cd., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Petunya Sk., Savran Kule Küme Evleri), Uzunkuyu (14 Eylül Cd., 7501. Sk., 7520. Sk., 7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., Ardıç Sk., Atatürk Cd., Bağlar Sk., Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kızıl Çam Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kuşalan Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri), Zeytineli (Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri), Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821559

Kaynaklar Merkez (2015. Sk., 2017. Sk., 2018. Sk., 2021. Sk., Atatürk Cd., Celiloğlu Sk.)

02.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821563

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Yük Aktarımı

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824680

Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)

01.10.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827577

Menderes (375. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., İstiklal Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Ufuk (1009. Sk., 1009/1. Sk., 1011. Sk., 1023. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., İstiklal Cd., Seyfi Demirsoy Cd.)

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827582

Menderes (1013. Sk., 1015. Sk., 1017. Sk., 1017/1. Sk., 373. Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Seyfi Demirsoy Cd.), Yaylacık (1023. Sk., Gazi Osman Paşa Cd.)

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827589

Barış (152. Sk., 152/4. Sk., 152/6. Sk., İstiklal Cd.), Menderes (373. Sk., 375. Sk.), Ufuk (1009/1. Sk., 1010. Sk., 1014. Sk., İstiklal Cd., Mehmetçik Cd.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827595

Barış (152. Sk., 152/2. Sk., 152/3. Sk., 353. Sk.), Menderes (152. Sk., 353. Sk., 355. Sk., 369. Sk., 371. Sk., Seyfi Demirsoy Cd.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827597

Adatepe (160. Sk.), Menderes (106. Sk., 108. Sk., 112. Sk., 132. Sk., 145. Sk., Erdem Cd., Menderes Cd.), Yaylacık (160. Sk., 168. Sk., 170. Sk., 171. Sk., 176. Sk., 179. Sk., 180. Sk., Erdem Cd.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3827601

Menderes (112. Sk., 120. Sk., 122. Sk., 122/1. Sk., 145. Sk., Adnan Kahveci Cd., Erdem Cd.), Yaylacık (185. Sk., Erdem Cd.)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

20:00 - 23:59

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3828506

Konak (864. Sk.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3828515

Gümüldür İnönü (6065. Sk., Denizatı Cd., Meryem Ana Cd., Yeşilköy Cd.), Orta (1021. Sk., 1023. Sk., 1029. Sk., 1041. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 1048. Sk., 1050. Sk., 1054. Sk., 1056. Sk., 1058. Sk., 1060. Sk., 1062. Sk., 1064. Sk., 1066. Sk., 1067. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1086. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1094. Sk., 1096. Sk., 1098. Sk., 1100. Sk., 1104/1. Sk., 1106. Sk., 1108. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1118. Sk., 1120. Sk., 1124. Sk., 1126. Sk., 1130. Sk., 1134. Sk., 1145. Sk., 1147. Sk., 1150. Sk., 1154. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1161. Sk., 8025. Sk., 8027. Sk., 8031. Sk., 8033. Sk., 8035. Sk., 8037. Sk., 8039. Sk., 8102. Sk., 8104. Sk., 8104/1 sk, 8110. Sk., Filiz Cd., Gençlik Parkı İçi Yolu, Mustafa Kemal Paşa Blv., Orta Mahalle Sevgi Yolu Sk., Ulu Önder Atatürk Cd.)

BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

AG Box Arızası

BALÇOVA / İZMİR Çalışma ID : 3827863

Bahçelerarası (Denizaltı Sk., İskele Sk., Körfez Sk., Liman Sk., Mustafa Kemal Sahil Blv., Sandal Sk., Tan Sk., Tümay Sk., Yıldız Sk.)

ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3827633

Maltepe (8090. Sk., 8090/1. Sk., 8090/2. Sk., 8099. Sk., 8100. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8103. Sk., 8104. Sk., 8109. Sk.)

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3827648

Maltepe (8092. Sk., 8097. Sk., 8099. Sk., 8101. Sk., 8104. Sk., 8108. Sk., 8108/1. Sk., 8109. Sk., 8109/1. Sk., 8110. Sk., 8110/1. Sk., 8110/2. Sk., 8110/4. Sk., 8110/5. Sk., 8110/7. Sk., Anadolu Cd.)

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3827652

Maltepe (8090/2. Sk., 8094. Sk., 8096. Sk., 8097. Sk., 8098. Sk., 8101. Sk., 8102. Sk., 8106. Sk., 8107. Sk., 8107/1. Sk., 8107/2. Sk., 8107/3. Sk., 8112. Sk., 8112/1. Sk., 8113. Sk., 8116. Sk., Cemil Meriç Cd.)

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3827656

Aydınlıkevler (6779. Sk., 6779/1. Sk., 6779/5. Sk., 6780. Sk., Cemil Meriç Cd.), Maltepe (8102. Sk., 8104. Sk., 8109/1. Sk., 8109/2. Sk., Cemil Meriç Cd.)

02.10.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3828418

Maltepe (8108. Sk., Anadolu Cd., Maltepe Cd.), Şirintepe (8110/2. Sk., 8121. Sk., 8121/1. Sk., 8122. Sk., 8122/1. Sk., 8122/2. Sk., 8122/3. Sk., 8123. Sk., 8123/1. Sk., 8124. Sk., 8124/1. Sk., 8125. Sk., 8125/1. Sk., 8126. Sk., 8127. Sk., 8127/1. Sk., 8128. Sk., 8129/1. Sk., 8130. Sk., 8130/2. Sk., 8130/5. Sk., 8134. Sk., 8135. Sk., 8154. Sk., Anadolu Cd., Maltepe Cd.)

11:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3828639

Köyiçi (8052. Sk., 8052/2. Sk., 8064. Sk., 8089. Sk., 8089/1. Sk., 8089/2. Sk., 8849. Sk.)

NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

12:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

TMS Açması

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3827504

Narlı (An Sitesi Sk., Cem Sk., Ceren Sk., Mithatpaşa Cd., Prof. Dr. Aykut Barka Parkı İçi Yolu, Şencan Sk., Ünlü Sk.)

GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

GÜZELBAHÇE / İZMİR Çalışma ID : 3827583

Mustafa Kemal Paşa (2103. Sk., 2106. Sk., 2115. Sk., 2119. Sk., 2121. Sk., 2128. Sk., 2129. Sk., 2131/1. Sk., 2156. Sk., 2158. Sk., 2160. Sk., 2162. Sk.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827624

Tepekule (2065. Sk., 2065/1. Sk., 2065/2. Sk., 2065/3. Sk., 2065/4. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2083/2. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2084/2. Sk., 2084/7. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2086/4. Sk., 2120/2. Sk.)

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827626

Çay (2100. Sk., 2104. Sk., 2108/1. Sk., 2108/2. Sk., 2108/3. Sk., 2108/4. Sk., 2108/5. Sk., 2108/8. Sk., 2109. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2118. Sk., 2119. Sk., 2119/1. Sk., 2120. Sk., 2120/1. Sk., 2120/2. Sk., 2120/3. Sk., 2120/4. Sk., 2120/5. Sk., 2120/6. Sk., 2121. Sk., 2122. Sk., Şehit Hakan Uysal Sk., Şehit Serkan Atamer Sk.)

08:30 - 13:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827630

Alpaslan (1615/14. Sk., 1615/15. Sk., 1615/18. Sk., 1615/6. Sk., 1615/7. Sk., 1620/10. Sk., 1620/15. Sk., 1620/16. Sk., 1620/29. Sk., 1620/4. Sk., 1620/5. Sk., 1620/64. Sk., 1620/65. Sk., 1620/66. Sk., 1620/7. Sk.), Cengizhan (1615/11. Sk., 1615/13. Sk., 1615/15. Sk., 1615/16. Sk., 1615/19. Sk., 1615/7. Sk., 1615/8. Sk., 1615/9. Sk., 2181/10. Sk., 2181/7. Sk., 2181/8. Sk., 2181/9. Sk., 2188/4. Sk., 2188/6. Sk., 2191. Sk.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827634

Çay (2092. Sk., 2093. Sk., 2095. Sk., 2096. Sk., 2097. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2102. Sk., 2105. Sk., 2109. Sk., 2109/1. Sk., 2129. Sk., 2133. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk.), Muhittin Erener (2094. Sk., 2095. Sk., 2096. Sk., 2097. Sk., 2129. Sk., 2134. Sk.), R. Şevket İnce (2092. Sk., 2093. Sk., 2095. Sk., 2109. Sk., 2129. Sk., 2133. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136/1. Sk., 2139. Sk.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827638

R. Şevket İnce (2092. Sk., 2109. Sk., 2109/2. Sk., 2124. Sk., 2136/1. Sk., 2138. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2142/1. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2162. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2166. Sk.)

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3827641

R. Şevket İnce (2140. Sk., 2140/1. Sk., 2140/10. Sk., 2140/11. Sk., 2140/13. Sk., 2140/15. Sk., 2140/3. Sk., 2140/5. Sk., 2140/8. Sk., 2140/9. Sk., 2146. Sk., 2148. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2154. Sk., 2154/1. Sk., 2156. Sk., 2166/4. Sk.)

02.10.2026

10:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828557

R. Şevket İnce (2165/2. Sk., 2166/5. Sk., 2166/6. Sk., 2166/7. Sk., 2166/9. Sk.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828746

Cengizhan (1620/12. Sk., 2166/12. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2191/1. Sk., 2192. Sk.), Muhittin Erener (1615/9. Sk., 2095. Sk., 2095/1. Sk., 2097. Sk., 2104. Sk., 2130. Sk., 2138/3. Sk., 2143. Sk., 2166/8. Sk., 2168. Sk., 2173. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2194. Sk.), R. Şevket İnce (2095. Sk., 2166/12. Sk., 2166/13. Sk., 2166/7. Sk., 2166/8. Sk., 2166/9. Sk.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3828748

Muhittin Erener (2095. Sk., 2097. Sk., 2168/1. Sk., 2179. Sk.), R. Şevket İnce (2095. Sk., 2162/3. Sk., 2167. Sk., 2179. Sk.)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

01.10.2026

09:00 - 09:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3827387

Cennetçeşme (3988. Sk.), Yurdoğlu (3945. Sk., 3945/1. Sk., 3945/7. Sk., 3946. Sk., 3947. Sk., 3947/1. Sk., 3947/2. Sk., 3947/4. Sk., 3948. Sk., 3948/1. Sk., 3948/10. Sk., 3948/11. Sk., 3948/12. Sk., 3948/2. Sk., 3948/5. Sk., 3948/6. Sk., 3948/7. Sk., 3948/9. Sk., 3949/1. Sk., 3950. Sk., 3959. Sk., 3973. Sk., 3988. Sk., 3988/2. Sk., 3990/2. Sk., Destan Aksoy Parkı İç Yol, Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu), Yüzbaşı Şerafettin (3959. Sk., 3961. Sk., 3961/2. Sk., 3973. Sk., 3986. Sk., 3988. Sk.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3827392

Yurdoğlu (3945. Sk., 3947. Sk., 3948. Sk., 3948/10. Sk., 3948/11. Sk., 3948/6. Sk., 3948/7. Sk., 3948/9. Sk., Destan Aksoy Parkı İç Yol)

02.10.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3827858

Yurdoğlu (3945/1. Sk., 3945/7. Sk., 3948. Sk., 3948/12. Sk., 3948/7. Sk., 3990/2. Sk., Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu)

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