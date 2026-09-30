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Ekonomi

Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

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Eylül ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı
Başlık ResmiEylül ayı doğum yardımı ödemeleri annelerin hesaplarına yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı ödemeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 788 bin 573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını vurguladı.

Göktaş, "Yardımdan faydalanan çocuklardan 566 bin 537'si ailelerin birinci çocuğu, 413 bin 806'sı ikinci çocuğu, 374 bin 767'si ise üçüncü ve üzeri çocuklar" ifadelerini kullandı.

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DOĞUM YARDIMI NE KADAR?

Hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildiren Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

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"EYLÜL AYI ÖDEMELERİNİ YATIRDIK"

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda eylül ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve ‘İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine ‘İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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