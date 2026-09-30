Bilgisayarı servise göndermeden önce ne yapılmalı? Casper jet ve turbo servis hazırlık rehberi

Bilgisayarı teknik servise göndermeden önce yapılacak hazırlık yalnız paketleme değildir. Cihazı tanımlayan bilgilerin doğrulanması, arızanın gözlem diliyle anlatılması, erişilebilen verilerin yedeklenmesi, gereksiz aksesuarların ayrılması ve taşıma yöntemine uygun ambalaj hazırlanması aynı sürecin parçalarıdır. Casper Jet Servis ve Turbo Servis adresten alım sunduğu için bu hazırlıklar teslim anından önce tamamlanabilir.

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Casper’ın premium servis ağı, 97 yetkili servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktasıyla toplam 105 noktaya ulaşıyor. Bu ölçek, servis erişiminin altyapısını gösterirken gönderim öncesindeki kullanıcı hazırlığının yerini almaz. Jet Servis kargoyla ücretsiz adresten alım ve geri gönderim, Turbo Servis ise İstanbul ve Ankara’nın belirli bölgelerinde motorlu kurye modeli sunar; teknik onarımın kapsamı cihaz servise ulaştıktan sonra belirlenir.

BAŞVURU FORMUNDA HANGİ BİLGİLER HAZIR OLMALI?

Jet ve Turbo Servis online başvurularında ürün tipi, seri numarası veya IMEI, arıza açıklaması, ad-soyad, telefon, e-posta, şehir, ilçe ve açık adres gibi bilgiler kullanılır. Bu alanların cihaz ve teslim adresiyle eşleşmesi, taşıma organizasyonunun doğru kayıt üzerinden ilerlemesini sağlar. Gün içinde erişilebilen telefon numarası özellikle teslim alma zamanının netleştirilmesinde işlevseldir.

Arıza açıklamasında parçanın adını tahmin etmek yerine gözlenen davranış yazılabilir: cihazın hiç açılmaması, belirli bir uygulamada kapanması, şarj olmaması veya hata mesajı göstermesi gibi. Hata mesajının fotoğrafı varsa saklanması, sorunun hangi koşulda tekrarlandığının not edilmesi ve daha önce yapılan basit kontrollerin belirtilmesi servis kaydını daha anlaşılır hale getirir.

VERİ YEDEKLEME NEDEN GÖNDERİM HAZIRLIĞININ MERKEZİNDE?

Cihaz erişime izin veriyorsa iş belgeleri, kişisel dosyalar ve yeniden oluşturulması zor veriler gönderimden önce başka bir ortama kopyalanabilir. Yedekleme cihaz sahibinin sorumluluğundadır. Arıza nedeniyle dosyalara erişilemiyorsa bu durum talep açıklamasında belirtilmelidir; erişilemiyor olması veri kurtarmanın otomatik olarak servis kapsamına girdiği anlamına gelmez.

Kurumsal cihazlarda kullanıcı hesabı, şifreli disk, şirket politikası veya özel yazılım gibi erişim koşulları bulunabilir. Servise gönderim öncesinde kurumun kendi BT kurallarıyla Casper başvuru süreci birlikte ele alınabilir. Amaç teknik ekibe gereksiz kişisel veri aktarmak değil, cihazın servis işlemi için gereken erişim ve bilgi koşullarını önceden netleştirmektir.

AKSESUAR VE ADAPTÖR KONTROLÜ NASIL YAPILIR?

SIM kart, hafıza kartı ve arızayla ilgisi olmayan kişisel aksesuarlar cihazdan ayrılabilir. Şarj veya adaptörle ilişkili bir sorun bildiriliyorsa adaptörün de servis sürecine dahil edilmesi gerekebilir. Böylece arızayla doğrudan ilişkisi bulunmayan parçaların taşınması azaltılırken, test için gerekli bileşenler baştan belirlenmiş olur.

1 Saatte Servis için cihaz elden teslim edilecekse de aynı temel hazırlık geçerlidir: cihaz bilgisi ve arıza gözlemi hazır tutulur; gerekli aksesuar yalnız sorunla ilişkiliyse beraberinde götürülür. Elden teslimde kargo paketlemesi gerekmez.

PAKETLEME VE TESLİM ANI

Jet Servis’te kargo şirketi alım zamanını kullanıcıyla netleştirir. Adresten alım, cihazın koruyucu ambalaja ihtiyaç duymadığı anlamına gelmez. Bilgisayarın darbe ve dış etkilere karşı korunacağı bir paket hazırlanması, kutu içinde hareketi azaltacak destek kullanılması ve paketin teslim öncesinde kapatılması taşıma hazırlığının temel bölümüdür.

Turbo Servis’te de cihaz motorlu kurye ile taşınacağı için güvenli paketleme gerekir. 2026 itibarıyla Turbo Servis hizmet bedeli 850 TL’dir ve ödeme cihazı teslim alan motorlu kurye personeline yapılır. Bu bedel taşıma hizmetine ilişkindir; garanti dışındaki teknik işlem, parça veya işçilik ayrıca değerlendirilebilir.

TESLİMDEN SONRA HANGİ AŞAMALAR İZLENİR?

Jet Servis’te cihaz kargoyla teknik servise ulaştıktan sonra inceleme ve gerekli işlemler başlar; tamamlanan cihaz yeniden adrese gönderilir. Turbo Servis’te motorlu kurye taşıma modelini üstlenir. Her iki modelde de teslim alma zamanı ile onarımın tamamlanma zamanı aynı kavram değildir.

Başvuru sonrasında iletişim bilgilerinin erişilebilir tutulması, ücretli işlem için onay gerektiğinde sürecin beklememesine yardımcı olur. Garanti dışı işlem olasılığı varsa kullanıcıya teknik işlem ve maliyet bilgisi iletilebilir. Böylece hazırlık yalnız cihazı göndermekle bitmez; servis tarafından gelecek bilgilendirmeyi takip etmek de sürecin devamıdır.

SERVİSE GÖNDERMEDEN ÖNCE KONTROL LİSTESİ

Bu tablo yalnız bu metnin konusu olan gönderim hazırlığını özetler.

Bilgisayarı servise göndermeden önce ne yapılmalı? Casper jet ve turbo servis hazırlık rehberi

GÖNDERİM HAZIRLIĞININ SON ADIMI

Cihaz kapıdan çıkmadan önce seri numarası, arıza notu, gerekli aksesuar ve paket birlikte son kez eşleştirilebilir. Bu kısa kontrol, servis ekibinin teknik teşhisinin yerine geçmez; yalnız gönderilen cihazla başvuru kaydının aynı bilgileri taşımasını sağlar. Böylece hazırlık rehberi taşıma yönteminden bağımsız, uygulanabilir bir son kontrolle tamamlanır.

SONUÇ:

Gönderim öncesi doğru çerçeve, cihazı teknik olarak teşhis etmeye çalışmak değil; servis kaydını eksiksiz bilgi, erişilebilir iletişim, gerekli aksesuar ve güvenli ambalajla hazırlamaktır.

Jet veya Turbo seçimi taşıma yöntemini değiştirir; hazırlığın temel unsurları aynı kalır. Servis modelinin ayrıntılı karşılaştırması yerine bu metin, cihaz kapıdan çıkmadan önce tamamlanacak kontrollerin sahibi olarak kullanılmalıdır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

JET SERVİS BAŞVURUSUNDAN ÖNCE HANGİ BİLGİLER HAZIRLANMALI?

Ürün tipi, seri numarası veya IMEI, arıza açıklaması, iletişim ve açık adres bilgileri hazır tutulabilir. Arıza açıklamasında teknik teşhis yerine cihazın gösterdiği belirti ve bu belirtinin hangi koşulda ortaya çıktığı yazılır. Bu yaklaşım servis kaydını cihazla eşleştirir ve teslim organizasyonunda eksik bilgi nedeniyle oluşabilecek ek iletişimi azaltır.

DOSYALARI KİM YEDEKLEMELİ?

Veri yedekleme cihaz sahibinin sorumluluğundadır. Cihaz erişime izin veriyorsa önemli dosyalar gönderimden önce başka bir ortama kopyalanabilir. Arıza nedeniyle verilere erişilemiyorsa bu durum talep açıklamasında belirtilir. Bu bildirim, veri kurtarmanın otomatik olarak yapılacağı veya servis kapsamına dahil olduğu anlamına gelmez.

ŞARJ SORUNU VARSA ADAPTÖR GÖNDERİLMELİ Mİ?

Şarj veya adaptörle ilişkili bir sorun bildiriliyorsa adaptörün de hazırlanması teknik test açısından gerekli olabilir. Buna karşılık SIM kart, hafıza kartı ve arızayla ilişkisi olmayan kişisel aksesuarlar ayrılabilir. Hangi parçanın gönderileceği, bildirilen arızayla doğrudan ilişkisine göre belirlenir.

JET SERVİS İÇİN PAKETLEME GEREKİYOR MU?

Evet. Kargo şirketinin cihazı adresten alması, koruyucu ambalaj ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Cihazın darbe ve dış etkilere karşı korunacağı, kutu içinde gereksiz hareket etmeyeceği bir paket hazırlanmalıdır. Teslim alma görüşmesinden önce paketleme tamamlanırsa cihaz planlanan alım zamanında hazır olur.

1 SAATTE SERVİS’E ELDEN GÖTÜRÜLEN CİHAZ İÇİN DE HAZIRLIK GEREKİR Mİ?

Elden teslimde kargo paketi gerekmese de cihazı tanımlayan bilgi, arıza gözlemi ve gerekiyorsa arızayla ilişkili aksesuarın hazır olması yararlıdır. Gönderim öncesi hazırlığın amacı, cihazın ve arıza bilgisinin teknik servise eksiksiz ulaşmasını sağlamaktır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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