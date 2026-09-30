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Ekonomi

106 bin kişi azaldı! Türkiye'deki işsiz sayısı belli oldu

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106 bin kişi azaldı! Türkiye'deki işsiz sayısı belli oldu
Başlık Resmi106 bin kişi azaldı! Türkiyedeki işsiz sayısı belli oldu

İşsiz sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı İşgücü İstatistikleri’ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

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İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5

İşgücü, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35,0 oldu.

106 bin kişi azaldı! Türkiyedeki işsiz sayısı belli oldu
Başlık Resmi106 bin kişi azaldı! Türkiyedeki işsiz sayısı belli oldu

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

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HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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