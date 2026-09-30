Mersin'de kimya fabrikasında yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Mersin’de temizlik malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren temizlik malzemesi imalat fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan kısa sürede yoğun duman yükselirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersinde kimya fabrikasında yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Olay yerine ulaşan ekipler, yangının kontrol altına alınması ve çevredeki alanlara sıçramaması için çalışma başlattı. Fabrikadaki yangına müdahale sürerken, bölgedeki yoğun duman dikkat çekti.

Mersinde kimya fabrikasında yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor

Yangının çıkış nedeni ve oluşan hasarın, söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Mersin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIMersin

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