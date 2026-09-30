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TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor

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Sarsılmaz tarafından geliştirilen yerli görev tabancası SAR9 METE CE, Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlayan subay ve astsubaylara beylik tabancası olarak verilecek. NATO standartlarında test edilen tabanca, 30 bin atışlık görev ömrüyle öne çıkıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) subay ve astsubaylara vazifeye başladıklarında devlet tarafından istihkak olarak verilen "beylik tabancası", yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE" olacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının başlattığı Özgün Yerli Tabanca Geliştirme (ÖYTG) projesi çerçevesinde Sarsılmaz tarafından tasarlanan ve üretilen yeni nesil yerli görev tabancası "SAR9 METE CE", TSK'daki subay ve astsubaylara göreve başladıklarında istihkak olarak verilecek.

TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor
Başlık ResmiTSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor

NATO STANDARTLARINDA PERFORMANS GÖSTERİYOR

Değiştirilebilir ergonomik parçaları, sağ ve sol el kullanımına uygun yapısı ve aksesuar rayı ile görev ihtiyaçlarına göre biçimlendirilen "SAR9 METE CE" Mehmetçiğe, NATO standartlarında performans ve dayanıklılık imkanları veriyor.

Farklı senaryolarda yapılan testlerde güvenilirliğini ispatlayan ve 30 bin atışlık görev ömrü olan "SAR9 METE CE", su, kum, toz ve sıcaklık testleriyle zorlu koşullarda test edildi.

Sarsılmaz, geliştirme ve test süreçlerinin sonrasında son dönemin en yüksek adetli sevkiyatını "SAR9 METE CE" ile Türk Silahlı Kuvvetlerine yapacak.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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