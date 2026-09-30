Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Güney Asya'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Nepal ve Hindistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda Nepal’de 27, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde 81 kişi hayatını kaybetti. Binlerce binanın zarar gördüğü afet bölgelerinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken, sel sularının bir evi ve bir aracı metrelerce sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

Kaydet
|

Güney Asya’da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Nepal ve Hindistan’ın kuzeyinde sel ve heyelanlara neden oldu. Nepal’de 24 Eylül’den bu yana 27 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde ise can kaybı 81’e çıktı. Felaket nedeniyle çok sayıda ev, yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

Nepal’de yağışların neden olduğu sel, heyelan ve su baskınlarında 1065 ailenin afetten etkilendiği açıklandı. Ülkede 225 ev tamamen yıkılırken, 137 evde de hasar oluştu.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler
Başlık ResmiGüney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

ARAÇ VE EV PEŞ PEŞE SÜRÜKLENDİ

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde, sel sularının bir evi ve ardından bir otobüsü metrelerce sürüklediği görüldü.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler
Başlık ResmiGüney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

HİNDİSTAN’DA DA DURUM VAHİM

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde de şiddetli yağışların etkilediği bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükselirken, 2 bin 200’den fazla evin zarar gördüğü belirtildi.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler
Başlık ResmiGüney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

Öte yandan Nepal’deki yoğun yağışlar, Hindistan’daki sel riskini de artırdı. Gandak Nehri’nin su seviyesinin yükselmesiyle Bihar ve Uttar Pradesh’te alarm verilirken, bazı setlerde yarılmalar meydana geldi.

ÖNERİLEN HABERLER
Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi
DÜNYA

Irak’ta 23 yıllık dönem resmen kapandı! ABD askerleri bölgeden çekildi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
İfade vermek için adliyede! Nedeni belli oldu
TFF'DEN
TFF'DEN "VAR ODASI" AÇIKLAMASI
Dijital materyaller silindi mi? Gerçek ortaya çıktı
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
Katılımevim ve Birevim adım adım Emlak Katılım'a
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Hasan Şaş'ın testi pozitif Sabuncuoğlu'nun negatif
'BURASI FENERBAHÇE'
'BURASI FENERBAHÇE'
"Başarıya mecburuz" dedi, şampiyonluk mesajı verdi
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
'PİLOT BIÇAKLANDI'
'PİLOT BIÇAKLANDI'
Kaçırılma alarmının ardından korkunç gerçek!
İSPANYOLLAR DUYURDU
İSPANYOLLAR DUYURDU
G.Saray maçında olacak mı? Raphinha'dan haber var
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
Eski hocası, Semih'i Türkiye Gazetesi'ne anlattı
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
'Ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim'
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
"İŞÇİYE PARASI PEŞİN ÖDENMELİ"
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
KULÜPLERE SIÇRAYABİLİR
'Hakemler dosyası' soruşturmasında dikkat çeken detay
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
TÜRKİYE'Yİ İŞARET ETTİLER
Doğu Akdeniz'de yeni Libya senaryosu!
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
HUSUMETLİSİNE KURŞUN YAĞDIRDI
Hatay'daki silahlı saldırı saniye saniye kaydedildi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İlk ara tatil takvimi! 2026 ara tatil ne zaman?
2026 ara tatil ne zaman?
Kaydet
TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor
TSK’nın yeni beylik tabancası belli oldu: SAR9 METE CE dönemi başlıyor
Kaydet
Sakarya'da tartışma kanlı bitti: Biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi
Tartışma kanlı bitti: Biri hastaneye, diğeri adliyeye sevk edildi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.