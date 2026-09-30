Güney Asya'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

Nepal ve Hindistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda Nepal’de 27, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde 81 kişi hayatını kaybetti. Binlerce binanın zarar gördüğü afet bölgelerinden yeni görüntüler gelmeye devam ederken, sel sularının bir evi ve bir aracı metrelerce sürüklediği anlar kameralara yansıdı.

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Güney Asya’da günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar, Nepal ve Hindistan’ın kuzeyinde sel ve heyelanlara neden oldu. Nepal’de 24 Eylül’den bu yana 27 kişi hayatını kaybederken, 4 kişiden haber alınamadığı bildirildi. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde ise can kaybı 81’e çıktı. Felaket nedeniyle çok sayıda ev, yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

Nepal’de yağışların neden olduğu sel, heyelan ve su baskınlarında 1065 ailenin afetten etkilendiği açıklandı. Ülkede 225 ev tamamen yıkılırken, 137 evde de hasar oluştu.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

ARAÇ VE EV PEŞ PEŞE SÜRÜKLENDİ

Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede, felaketin boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde, sel sularının bir evi ve ardından bir otobüsü metrelerce sürüklediği görüldü.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

HİNDİSTAN’DA DA DURUM VAHİM

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde de şiddetli yağışların etkilediği bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e yükselirken, 2 bin 200’den fazla evin zarar gördüğü belirtildi.

Güney Asyada selin bilançosu ağırlaşıyor! Sular ev ve aracı önüne kattı, metrelerce sürüklendiler

Öte yandan Nepal’deki yoğun yağışlar, Hindistan’daki sel riskini de artırdı. Gandak Nehri’nin su seviyesinin yükselmesiyle Bihar ve Uttar Pradesh’te alarm verilirken, bazı setlerde yarılmalar meydana geldi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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