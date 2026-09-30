Antalya’nın Aksu ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kamyonun önünde yaklaşık 30 metre sürüklenen Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Haluk Ekinci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 1 haftalık hayata tutunma mücadelesini kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken cenazeyi almaya gelen kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı.

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Antalya'da aldığı motosikleti ile seyir halindeyken kamyonun önünde sürüklenerek ağır yaralanan belediye personeli tedavi gördüğü hastanede 1 hafta süren hayat mücadelesini kaybetti. Cenazeyi teslim almaya gelen ağabeyi gözyaşlarına hakim olamazken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, 22 Eylül tarihinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli Haluk Ekinci (38), 1 hafta önce aldığı motosikleti ile seyir halindeyken karşı yönde olan sokağa girmek amacıyla manevra yaptı. Arkadan gelen otomobili son anda gören Ekinci, kamyon sürücüsünün bütün çabasına karşın kamyonun önünde sürüklenmeye başladı. Kamyon sürücüsü güçlükle aracı durdururken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında yaklaşık 30 metre kamyonun altında sürüklenen motosiklet sürücüsü Haluk Ekinci ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada hastanede tedavisi süren sürücü 1 haftalık hayat mücadelesinin sonrasında dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yeni aldığı motosikletiyle kamyonun altında sürüklenerek hayatını kaybetti

Ekinci'nin cenaze işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edilirken, bugün ağabeyi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslim alınması esnasında Ekinci'nin ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı. Ekinci'nin cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Aksu'nun Yeşilkaraman köyüne götürüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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