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Sel sularını fırsat bildi! Sanayi sitesinde sular altında kalan caddede SUP tahtasıyla turladı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki gündür etkili olan ve sokakları adeta göle çeviren şiddetli sağanak yağış, sanayi sitesi mevkisinde izleyenleri tebessüm ettiren ilginç bir manzaraya sahne oldu. Bölgede meydana gelen su baskınlarını ve olumsuz hava şartlarını eğlenceye dönüştüren bir vatandaş, sular altında kalan cadde üzerinde SUP (Stand Up Paddleboard) tahtasıyla gezintiye çıktı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında sel sularında kürek çekerek ilerleyen şahsın o anları cep telefonu kameralarına yansırken, yaşanan bu sıra dışı keyif zorlu günlerde görenlerin yüzünü güldürdü.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adapazarı
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