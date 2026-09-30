Diyarbakır'da gece yarısı drift terörü! Mahalleye geceyi zehir eden maganda kamerada

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde gece geç saatlerde kavşakta tozu dumana katarak peş peşe drift atan bir sürücü, çıkardığı yüksek sesle çevredeki vatandaşlara adeta kabusu yaşattı. Gecenin sessizliğini bozarak mahalleliyi canından bezdiren o tehlikeli şov çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, gürültüden büyük rahatsızlık duyan bina sakinleri trafik güvenliğini ve halkın huzurunu hiçe sayan bu magandaların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kayapınar Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKayapınar

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