TFF tarihleri belirledi: Turkcell Süper Kupa maç programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 24 Eylül tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihlerini belirledi. Organizasyonda yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi ve 5 Ocak Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

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Bu yıl son defa 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, "Süper Kupa Müsabakaları Statüsü" uyarınca Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Konyaspor; Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor ile de Süper Lig ikincisi Fenerbahçe karşılaşacak.

FİNAL 9 OCAK'TA

Yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacak.

Turkcell Süper Kupa, bu yıl son defa 4 takımın katılımıyla düzenlenecek.

TFF'den yapılan açıklamada, "Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya geleceklerdir. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecektir. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecektir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa 2026'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar dileriz" denildi.

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