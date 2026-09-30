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Nihat Zeybekci’den 'ihmal var' sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez

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Nihat Zeybekci’den 'ihmal var' sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez
Başlık ResmiNihat Zeybekci’den ihmal var sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, fon krizine ilişkin sözlerinin “devletin ihmali var” şeklinde haberleştirilmesi üzerine yeni bir açıklama yaptı. Zeybekci, “Devlet görevini ihmal etmez. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak kurumlar ve sorumlular yapar” ifadelerini kullandı.

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Fon krizinde yatırımcılar arasında yer aldığını açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajdaki “devletin ihmali var” sözlerine açıklık getirdi. Devlet ile yetki verdiği kurum ve kişilerin sorumluluklarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Zeybekci, “Devlet görevini ihmal etmez” dedi.

Nihat Zeybekci’den ihmal var sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez
Başlık ResmiNihat Zeybekci’den ihmal var sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez

“AÇIKLAMALARIM ‘DEVLETİN İHMALİ VAR’ ŞEKLİNDE HABERLEŞTİRİLDİ”

Zeybekci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fon krizine ilişkin değerlendirmelerinin “devletin ihmali var” şeklinde haberleştirilmesi üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Devletin görevlerini kurumlar aracılığıyla yerine getirdiğini vurgulayan Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar, onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir.”

“İHMAL VARSA KURUMLAR VE SORUMLULAR YAPAR”

Zeybekci, bir ihmal olması durumunda sorumluluğun doğrudan devlete değil, ilgili kurumlara ve görevli kişilere ait olacağını belirterek “Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar” dedi.

Yetki verilen kurumların görevlerini ihmal etmesi halinde devletin gerekli işlemleri yapacağını ifade eden Zeybekci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar.”

Nihat Zeybekci’den ihmal var sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez
Başlık ResmiNihat Zeybekci’den ihmal var sözlerine açıklama: Devlet görevini ihmal etmez

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Zeybekci’nin açıklaması, gazeteci İsmail Saymaz’a fon kriziyle ilgili yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi.

Zeybekci’nin, ortağı olduğu dört şirketin Tera Portföy’ün TP2 fonunda yatırımı bulunduğunu ve tasfiye sürecinden etkilendiğini söylediği aktarılmıştı. Fon işlemlerinin denetlenmesine ilişkin değerlendirmesinde ise “Maalesef devletin ihmali var” ifadesini kullanmıştı.

Düzenleyici kurumların bu işlemleri takip edebilecek imkânlara sahip olduğunu belirten Zeybekci, küçük yatırımcılarla manipülatif işlem yaptığı öne sürülen kişilerin birbirinden ayrılması gerektiğini de ifade etmişti.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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