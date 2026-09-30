Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

ERDOĞAN İLE 50 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Wüst, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Görüşme 50 dakika sürdü ve beklenenden uzun sürdüğü Alman basınının da gündemine girdi.

WELT'e göre Erdoğan ile Wüst'ün görüşmesinde Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve vize kolaylıkları ele alındı.

Wüst, görüşmenin ardından Erdoğan'ın Almanya'daki son seçim sonuçlarıyla da yakından ilgilendiğini söyledi:

"Son seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmemle de çok ilgilendi. Bu konuda çok yoğun bir görüş alışverişinde bulunduk."