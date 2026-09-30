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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

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Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak
Müzeyyen Bıyık
MÜZEYYEN BIYIK

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'nın Başbakanı Hendrik Wüst'ün Türkiye ziyaretinden vize konusunda yeni mesajlar geldi.

Alman basınına göre Wüst'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da yaptığı görüşmede Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin yanı sıra vize kolaylıkları da masadaydı.

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

Wüst, Türkiye'ye gelmeden önce yaptığı açıklamalarda özellikle iş insanlarına verilen vizelerde işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

TÜRKLERE VİZE KOLAYLIĞI

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, Türkiye ziyareti sırasında Türk iş insanlarına yönelik vize süreçlerinin kolaylaştırılacağını açıkladı.

Yeni uygulamayla Almanya'nın mevcut hızlandırılmış vize sisteminin kapsamı genişletilecek. Güvenilir şirketlerin çalışanlarının daha az belgeyle iş vizesine başvurabilmesi ve işlemlerin ideal koşullarda bir hafta içinde tamamlanması hedefleniyor.

Uygulamadan yararlanabileceklerin kapsamı da genişletilecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki şirketlerin çalışanları, Almanya ile somut bir iş bağlantısının bulunması halinde hızlandırılmış vize sürecinden yararlanabilecek.

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

ERDOĞAN İLE 50 DAKİKALIK GÖRÜŞME

Wüst, Ankara temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilmişti.

Görüşme 50 dakika sürdü ve beklenenden uzun sürdüğü Alman basınının da gündemine girdi.

WELT'e göre Erdoğan ile Wüst'ün görüşmesinde Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliği, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve vize kolaylıkları ele alındı.

Wüst, görüşmenin ardından Erdoğan'ın Almanya'daki son seçim sonuçlarıyla da yakından ilgilendiğini söyledi:

"Son seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmemle de çok ilgilendi. Bu konuda çok yoğun bir görüş alışverişinde bulunduk."

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN DE ÇAĞRI YAPTI

Wüst'ün Türkiye gündemindeki bir diğer konu ise Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği oldu.

WELT'e göre Wüst, Türkiye ziyaretinden önce Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi uzun süredir Ankara'nın Avrupa Birliği'nden talepleri arasında bulunuyor.

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ARTIYOR"

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Hükümeti, jeopolitik değişimlerle birlikte Türkiye'nin eyaletteki şirketler açısından üretim merkezi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinde giderek daha önemli hale geldiğini açıkladı.

Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya arasındaki yıllık ticaret hacmi 10 ila 12 milyar euro seviyesinde bulunuyor. Eyalette 1.300'den fazla Türk şirketi faaliyet gösteriyor.

Almanya'dan Türkiye'ye vize kolaylığı! 1 haftada sonuçlanacak

SAVUNMA SANAYİSİ DE MASADAYDI

Wüst'ün açıklamasına göre görüşmede savunma sanayisi de ele alındı.

Türkiye'nin NATO üyesi olarak savunma alanında daha yakın işbirliği yapmak ve karşılıklı olarak teknolojik yeniliklerden yararlanmak istediğini söyleyen Wüst, bu isteğin karşılıklı olduğunu ifade etti.

Wüst ayrıca Erdoğan'ın Kuzey Ren-Vestfalya merkezli savunma sanayisi şirketlerinin kabiliyetleri konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu hatırlattı.

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