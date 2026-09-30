Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İstanbul'da kiralık evden servet çıktı! Milyonlarca liralık sahte avro ve dolar basmışlar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul Fatih'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kiraladıkları evde ürettikleri piyasa değeri 154 milyon lira olan sahte avro ve dolarları piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sahte paraları, değerinin yüzde 15-20'si karşılığında sattığı belirlenirken, yakalanan şüphelilerden birinin hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Kaydet
|

İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretiminin ve sahte paranın piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda milyonlarca liralık sahte para ele geçirildi.

SAHTE PARALARI SATTILAR

Çalışmalarda şüpheli K.A’nın (49) ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20’si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı belirlendi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

K.A, dün Aksaray Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

SAHTE PARALARI FATİH'TE ÜRETTİLER

Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A’nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi’nde M.E.E. (34) üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi. Sahte paraların piyasa değerinin yaklaşık 154 milyon TL olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞÜPHELİ SAYISI 217'E ULAŞTI
ŞÜPHELİ SAYISI 217'E ULAŞTI
Fon soruşturmasında 5. dalga operasyon!
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
DİLAN POLAT GÖZALTINDA
İfade verdiği sırada fenalaştı, ekipler müdahale etti!
Lezzetin ve Buluşmanın Adresi: Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harbel A.Ş. Sosyal Tesisleri
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU
Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu pozitif çıktı
HAVADA DEHŞET ANLARI!
HAVADA DEHŞET ANLARI!
Dünyanın konuştuğu olayda büyük skandal
TFF'DEN
TFF'DEN "VAR ODASI" AÇIKLAMASI
Dijital materyaller silindi mi? Gerçek ortaya çıktı
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
DEVİR SÜRECİNDE YENİ GELİŞME!
Katılımevim ve Birevim adım adım Emlak Katılım'a
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
KRİTİK İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI!
Fon soruşturmasında yeni gelişme
YÜREK YAKAN VEDA
YÜREK YAKAN VEDA
Kazada can veren kardeşinin cenazesini böyle teslim aldı
KİRALIK EVDEN SERVET ÇIKTI
KİRALIK EVDEN SERVET ÇIKTI
Milyonlarca liralık sahte para basmışlar
'BURASI FENERBAHÇE'
'BURASI FENERBAHÇE'
"Başarıya mecburuz" dedi, şampiyonluk mesajı verdi
İSPANYOLLAR DUYURDU
İSPANYOLLAR DUYURDU
G.Saray maçında olacak mı? Raphinha'dan haber var
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
GÜVENLİ LİMAN TL OLDU!
1 milyon TL’nin getirisi ne kadar?
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
'PASTIRMA YAZI' GELİYOR!
Hava ne zaman ısınacak? Tarih verildi
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Sayıları 500 bin ile 1 milyon arasında...
BAK ŞU KONUŞANA
BAK ŞU KONUŞANA
AK Parti’yi hedef alan Özel, kendi sicilini unuttu
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
'EN DOĞRU ROTA AVRUPA'
Eski hocası, Semih'i Türkiye Gazetesi'ne anlattı
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
EV HAYALİ 3 YILDA SUYA DÜŞTÜ!
'Ellerimle 70 çeyrek altınımı verdim'
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
2,2 MİLYARI İADE ETTİ
Boş koltuğuna isim aranıyor
"İŞÇİYE PARASI PEŞİN ÖDENMELİ"
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren yıllık izin kararı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı kabul etti
Bakan Murat Kurum, Aziz Yıldırım’ı kabul etti
Kaydet
C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek
C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek
Kaydet
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır
Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.