İstanbul'da kiralık evden servet çıktı! Milyonlarca liralık sahte avro ve dolar basmışlar

İstanbul Fatih'te polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kiraladıkları evde ürettikleri piyasa değeri 154 milyon lira olan sahte avro ve dolarları piyasaya sürmeye hazırlanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sahte paraları, değerinin yüzde 15-20'si karşılığında sattığı belirlenirken, yakalanan şüphelilerden birinin hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

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İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte para üretiminin ve sahte paranın piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda milyonlarca liralık sahte para ele geçirildi.

SAHTE PARALARI SATTILAR

Çalışmalarda şüpheli K.A’nın (49) ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15-20’si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı belirlendi.

HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI ÇIKTI

K.A, dün Aksaray Mahallesi’nde yakalandı. Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

SAHTE PARALARI FATİH'TE ÜRETTİLER

Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A’nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla Haseki Sultan Mahallesi’nde M.E.E. (34) üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda M.E.E. de gözaltına alındı.

MİLYONLARCA LİRALIK SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi. Sahte paraların piyasa değerinin yaklaşık 154 milyon TL olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Fatih Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIFatih

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