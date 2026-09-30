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C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek

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C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek
Başlık ResmiC31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek

Telegram ve Discord üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen “C31K” yapılanmasına ilişkin davada mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. 80 sanığın yargılandığı dava 18 Kasım’a ertelendi.

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Sosyal medya platformlarında "C31K" adıyla çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, şehit yakınlarına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşım yapan, aralarında adli süreçteki çocukların da olduğu 80 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "C31K" adlı yeni nesil suç örgütü ile alakalı davanın duruşmasına, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek
Başlık ResmiC31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek

ÇOK SAYIDA DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra Türkiye'nin birçok yerinden gelen dosyaların mevcut davayla birleştiğini bildirerek tutuklu sanıklara söz verdi.

Tutuklu sanık Eray B, 13 aydır tutuklu olduğunu, olaylarla alakasının olmadığını ve suçsuz olduğunu belirterek mahkemeden, tahliyesini istedi.

"CEZAEVİ BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLDU"

Tutuklu sanık Koray K. ise "Annemle babam ayrı. Çocuk esirgeme kurumunda kaldım. Dışarıda sosyal hayatım yoktu benim. Ailem görüşüme bile gelemiyor. Cezaevi benim için dönüm noktası oldu. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Muhammet B, "müstehcenlik" suçundan yargılandığını, suç vasfının olmadığını iddia ederek, "Kesin olmayan deliller yüzünden 1 yıldır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

C31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek
Başlık ResmiC31K davasında 80 sanığın yargılanmasına devam edildi: Tutukluluk halleri sürecek

Sanık beyanlarının sonrasında görüşü alınan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklu olduğu sürenin cezaya dönüştüğünü söyleyerek, suça konu dijital materyallerin iadesini ve müvekkillerinin tahliyesini istedi.

SANIKLARIN MEVCUT HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına, bir sonraki celsede başka şehirlerde olan bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada dinlenilmesine karar verdi.

Duruşma, 18 Kasım'a ertelendi.

TELEGRAM VE DISCORD ÜZERİNDEN PAYLAŞIM YAPIYORLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların, Telegram ve Discord platformlarında Cehennemin31.Kati (C31K) olarak bilinen grup üstünden çocuklara yönelik cinsel istismar, hayvanlara işkence, şehit yakınlarına ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşım yaptıklarının belirlendiği bildirildi.

Sanıkların ayrıca bazı toplumsal olaylarda mağdur ailelerine tehdit mesajları yollayarak dikkati çekmeye çalıştıkları kaydedilen iddianamede, şahısların bu tip eylemlerle kamuoyunda infiale neden oldukları, C31K ibarelerinin olduğu siyah sancaklı görseller kullanarak milli ve manevi değerlere hakaret içerikli ve terör örgütleri ile organize suç örgütlerini övücü mahiyette provokatif paylaşımlar yaptıkları belirtildi.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

İddianamede, yapılan çalışmalar neticesinde C31K olarak bilinen oluşumun içinde yönetici, üye olduğu tespit edilen ve paylaşımlarda ismi geçen kişilerin tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı, şahısların evlerinde arama ve el koyma faaliyetlerinin yapıldığı, ele geçirilen dijital materyaller ve yapılan soruşturma esnasında toplanan delillere göre, grup üyesi şüphelilerin üzerlerine atılı suçları bir "örgüt faaliyeti" çerçevesinde işledikleri belirtildi.

Sanıklar hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ya da yaymak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "müstehcenlik" ve "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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