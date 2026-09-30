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Spor

Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı kabul etti

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Bakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı kabul etti
Başlık ResmiBakan Murat Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, "Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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