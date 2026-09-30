Bursa iş dünyasının uzun süredir yakından takip ettiği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde takvim belli oldu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçimleri’ninBursa Fuar Alanı’nda gerçekleştirileceğini bildirdi. Peki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimleri ne zaman?

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5174 sayılı kanun ile bu Kanunun 83. ve 84. maddelerine ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Meslek Komitesi asıl ve yedek üyeleri, Meclis asıl ve yedek üyeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu asıl ve yedek delegeleri ve Disiplin Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin seçimleri Başkanlığımızın aşağıda yazılı talimatlarına uygun şekilde yapılacaktır.

BTSO SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

BTSO Organ Seçimleri, 1 Ekim 2026 Perşembe günü 09.00-17.00 saatleri arasında Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleriyle Birlik Genel Kurul Delegeleri seçimi 08 Ekim 2026 Perşembe günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, FethiyeOSB Mahallesi Mavi Cadde No:13 16140 Nilüfer / BURSA adresteki Oda Binasında ve 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

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