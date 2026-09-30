Bartın'da iş yerinden tonlarca böceklenmiş un çıktı

Bartın'da zabıta tarafından bir iş yerine yapılan denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. İş yerinde 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş un ele geçirildi. İnsan sağlığını tehdit eden tonlarca un imha edildi.

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Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte gıda ürünlerinin satışına yönelik yaptığı denetimde mide bulandıran manzarayla karşılaştı.

7,5 TON BÖCEKLENMİŞ UN ELE GEÇİRİLDİ

Denetimde bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan unların böceklenmiş olduğu ve son kullanma tarihlerinin geçtiği belirlendi. İnsan sağlığını tehdit ettiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un ekiplerce imha edildi.

Bartında iş yerinden tonlarca böceklenmiş un çıktı

Denetim sonucunda sahibine idari yaptırım uygulanan iş yeri mühürlenerek faaliyeti durduruldu.

Bartında iş yerinden tonlarca böceklenmiş un çıktı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bartın Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIBartın

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