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Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

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Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

2 gün boyunda şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuvvetli sağanak yağış sonrası baraj suları taştı, cadde ve sokaklar çamur altında kaldı. İlçe genelinde sokaklarda temizlik çalışmaları devam ederken, 18 okulda eğitime verilen ara da uzatıldı. Kentin son hali drone ile görüntülendi. İşte o kareler…

Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

SU SEVİYESİ 1 METREYİ AŞTI

Sakarya genelinde kuvvetli sağanak yağış sonrasında barajın taşması sonucu sular altında kalan ev, iş yerleri, tarım arazileri havadan görüntülendi. Su seviyesinin 1 metreyi aştığı ve yaklaşık 60 hanenin etkilendiği olayın ardından bölgede başlatılan temizlik ve ihya çalışmaları aralıksız devam ederken, çamur ile tortuları temizlendi.

Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde mahalledeki ulaşım yolları çamurdan arındırılarak yeniden araç trafiğine açıldı. Ekipler ayrıca kendi imkanlarıyla temizlik yapmakta zorlanan vatandaşların da ev ve bahçelerindeki su tahliyesi ile temizlik süreçlerine destek oldu.

Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

ZAMANINDA TAHLİYE HAYAT KURTARDI

Bölgede herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmaması yürekleri biraz olsun ferahlatırken, taşkın sırasında ahırlarda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların zamanında tahliye edilmesi faciayı önledi. Ekipler mahalle genelinde zarar gören konut ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

 18 OKUL TATİL

Öte yandan sel ve su baskını riskine karşı dün Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda ara verilen eğitimle ilgili yeni tedbirler alındı. Olumsuz hava şartları ve temizlik çalışmalarının devam etmesi sebebiyle ilçe genelinde tedbir amacıyla tatil edilen okul sayısı 18'e yükseltildi.

Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

SON YILLARIN EN BÜYÜK YAĞIŞI

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, son durum hakkında şu bilgileri verdi:

Mahallede yaşanan felaket, son yılların en büyük yağışını aldığı için büyük boyutlara ulaştı. Her zamankinden daha büyük oldu. SASKİ, Karasu Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ekiplerinden Allah razı olsun, hepsi müdahalesi yaptı. Bölgede yapılacak çalışmaları nihai sona vardırmak için bakan bey talimatı vermiş. Sular yeni çekildi, yeni çalışmalara başlayacağız.

 

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sakarya
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