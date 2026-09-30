Asfalt parçalandı, 18 okul tatil edildi! Felaketin vurduğu Sakarya’nın son hali

SON YILLARIN EN BÜYÜK YAĞIŞI

Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, son durum hakkında şu bilgileri verdi:

Mahallede yaşanan felaket, son yılların en büyük yağışını aldığı için büyük boyutlara ulaştı. Her zamankinden daha büyük oldu. SASKİ, Karasu Belediyesi, AFAD, Sahil Güvenlik, Jandarma ekiplerinden Allah razı olsun, hepsi müdahalesi yaptı. Bölgede yapılacak çalışmaları nihai sona vardırmak için bakan bey talimatı vermiş. Sular yeni çekildi, yeni çalışmalara başlayacağız.