Eşref Rüya'nın final yapmasının ardından yaklaşık dört ay sonra izleyicileri heyecanlandıran yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri, bu kez aynı isimle duyurulan yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eşref Rüya tekrar başlayacak mı merak edilirken Eşref Tek ne zaman, hangi platformda yayınlanacak soruları de gündemin merkezine yerleşti.

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TİMS&B Productions tarafından yapılan paylaşımda “Eşref Tek” adı kullanılırken yapımın yayınlanacağı platform da açıklandı. Peki, Eşref Rüya tekrar başlayacak mı? Eşref Tek ne zaman, hangi platformda yayınlanacak? İşte detaylar...

Eşref Rüya tekrar başlıyor! Eşref Tek ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

EŞREF RÜYA TEKRAR BAŞLAYACAK MI?

Eşref Rüya 47. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Dizinin üçüncü sezonunun çekilmesi planlanırken daha sonra kararın iptal edildiği açıklanmıştı. Şimdi ise Eşref Tek karakterinin hikayesi yeni bir projeyle devam edecek. TİMS&B Productions tarafından duyurulan Eşref Tek, Eşref Rüya'nın üçüncü sezonu olarak değil, karakteri merkeze alan yeni bir yapım olarak izleyici karşısına çıkacak. Eşref Rüya'nın Eşref Tek isimiyle yeniden başlaması bekleniyor.

Eşref Rüya tekrar başlıyor! Eşref Tek ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

EŞREF TEK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşref Tek'in yayın tarihi henüz açıklanmadı. TİMS&B Productions tarafından yapılan duyuruda projenin “yakında” izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Yapımın yayın takviminin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Çağatay Ulusoy, yeni projede yeniden Eşref Tek karakterini canlandırmaya devam edecek. Eşref Tek'in konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili ayrıntıların da yayın tarihiyle birlikte netleşmesi bekleniyor.

Eşref Rüya tekrar başlıyor! Eşref Tek ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

EŞREF TEK HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Eşref Tek dizisi Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşacak. Yapım şirketinin duyurusunda projenin yeni bölümlerinin Prime Video'da yayınlanacağı açıklandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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