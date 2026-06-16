Fenomen dizi Eşref Rüya'da Eşref Tek karakterinin senaryo gereği hayatını kaybetmesi, hayranlarını harekete geçirdi. Bursa'nın İznik ilçesinde bir araya gelen izleyiciler, sevdikleri karakter için hayır amacıyla lokma dağıttı.

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya final yaptı. Dizide Eşref Tek karakterinin ölümü üzerine harekete geçen hayranları, Bursa'da düzenledikleri lokma hayrıyla karaktere veda etti.

Eşref Tek öldü! Dizi hayranlarından dikkat çeken veda

DUA ETMEYİ İHMAL ETMEDİ

Dizi karakterine duydukları sevgiyi göstermek isteyen çok sayıda vatandaş etkinliğe katılırken, ortaya renkli ve duygusal görüntüler çıktı. Lokma dağıtımı sırasında bir kişinin ellerini semaya kaldırarak dua etmesi çevrede bulunanların dikkatini çekti.

Eşref Tek öldü! Dizi hayranlarından dikkat çeken veda

“GERÇEK SANDIM, ŞAŞIRDIM”

Hayranların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, karakterin dizideki akıbetinden etkilenen izleyicilerin bağlılığı bir kez daha gözler önüne serildi. Etkinliğe katılan Ali Karaman, "Gördüğümde ünlü oyuncu hayatını kaybetti sandım. Sonrasında sadece senaryo gereği öldüğünü öğrendim, çok şaşırdım. Allah kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Eşref Tek öldü! Dizi hayranlarından dikkat çeken veda

Dizi karakteri için düzenlenen lokma hayrı, izleyicilerin kurgu karakterlerle kurduğu güçlü bağın ve dizinin toplum üzerindeki etkisinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

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