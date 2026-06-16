Ünlü oyuncu Ece İrtem’in cansız bedenini yatağında bulan annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı. Anne İrtem “Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm” dedi. Oyuncunun ölüm sebebi otopsi sonrası netlik kazanacak.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı ‘Işıl’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ece İrtem, dün hayatını kaybetmişti. Ölüm sebebi otopsi raporu sonucunda kesinleşecek olan oyuncunun kalp krizi geçirdiği şüphesi değerlendiriliyordu.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ağzından sıvı geldiğini gördüm

ANNESİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

İrtem’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, İzmir’e götürülürken oyuncunun cansız bedenini bulan annesi Nuriye Ertem’in ilk ifadesi ortaya çıktı.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ağzından sıvı geldiğini gördüm

“AĞZINDAN SIVI GELDİĞİNİ GÖRDÜM”

SHOW TV'de yayınlanan 'Cansu Canan ile Yeni Sayfa' programının aktardığı ifadeye göre, Nuriye İrtem olay gecesini şöyle anlattı:

17.51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20.36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ağzından sıvı geldiğini gördüm

“ALKOL TETİKLEYEBİLİR”

Öte yandan programa konuk olan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz “Antidepresanlar kalp krizini tetikler diye bir yaklaşım doğru olmaz. Antidepresanların kalp sorunlarına neden olduğuna dair yaygınlaşan görüşün doğru olmadığının altını çizelim. 35 yaş altı ailesinde ölüm olan kişilerin kardiyologlara gitmeleri gerek. Alkol ve madde kullanımı bu durumları tetikleyebilir. Tedavi amaçlı antidepresanlarla alkol kullanımı doğru bir yaklaşım değil. Ölüm sebebi kalple ilgili ise otopside alt sebebi zaten ortaya çıkacaktır. Kalpte ritim bozukluğu varsa alkol tetikleyebilir. Ağızdan sıvı gelmesi durumunda sık gördüğümüz tablolardan biri de kişinin midesindeki sıvının solunum yoluna kaçması da olabilir.” dedi.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ağzından sıvı geldiğini gördüm

NE OLMUŞTU?

14 Haziran’da 35 yaşına giren oyuncu Ece İrtem, ertesi sabah annesi tarafından yatağında ölü bulundu.

İrtem’in doğum günü gecesinde hayatını kaybetmesi sevenlerini üzerken, oyuncunun ölüm sebebinin kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni için Ece İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda otopsiye gönderildi. İrtem’in cenazesi, otopsi işlemlerinin arından babası Vural İrtem tarafından teslim alındı. İrtem için yarın öğle namazı ardından Kuşadası Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği ve Kuşadası Yeniköy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem’in ilk ifadesi ortaya çıktı: Ağzından sıvı geldiğini gördüm

Haberle İlgili Daha Fazlası