Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın piste taksi yaptığı anlara ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, KAAN'ın pist üzerinde kontrollü şekilde ilerlediği ve teknik ekibin uçağa eşlik ettiği anlar yer aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN'ın piste taksi yaptığı yeni görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, teknik ekibin eşliğinde pistte ilerleyen KAAN'ın devam eden test faaliyetlerinden yeni bir kesit yer aldı. Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı olarak geliştirilen KAAN'ın, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, sensör füzyonu ve yapay zekâ destekli görev sistemleriyle hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün kabiliyet sunması hedefleniyor.

KAAN

Paylaşım, savunma sanayii takipçileri tarafından kısa sürede yoğun ilgi görürken, TUSAŞ görüntülere ilişkin ilave teknik bilgi paylaşmadı.

TUSAŞtan KAAN sürprizi! Milli savaş uçağından yeni görüntüler

TÜRKİYE'NİN 5'İNCİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 savaş uçaklarının yerini kademeli olarak alması hedefiyle yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'nin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında Türkiye'nin, 5'inci nesil savaş uçağı tasarlayıp üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girmesi amaçlanıyor.

KAAN, düşük görünürlük, dahili silah yuvaları, yüksek manevra kabiliyeti, sensör füzyonu, artırılmış durumsal farkındalık ve yapay zekâ destekli görev sistemleri gibi ileri teknolojilerle donatılıyor. Hem hava-hava hem de hava-yer görevlerini icra edebilecek şekilde geliştirilen uçakta, yeni nesil aviyonikler ve entegre görev sistemleri de bulunuyor.

TUSAŞtan KAAN sürprizi! Milli savaş uçağından yeni görüntüler

TEST SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştiren KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024'te başarıyla tamamlamıştı. TUSAŞ'ın paylaştığı son taksi görüntüleri de milli savaş uçağının devam eden yer ve uçuş testleri kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yeni bir aşamayı gözler önüne serdi.

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